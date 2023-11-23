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Birçok kentte hayat olumsuz etkilenmişti! Kuvvetli yağış ve fırtına geri geliyor: 'Tüm yurdu etkisi altına alacak'

23.11.2023 12:24 | Son Güncelleme:
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Türkiye, kasım ayında soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, hava durumuyla ilgili yeni gelişmeler de merakla takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz hafta sonu kuvvetli rüzgar ve yoğun yağış birçok kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Şimdi ise yeni bir haber geldi. Bu habere göre, kuvvetli yağış ve fırtına geri dönüyor ve yağışlı sistem hafta sonu tüm yurdu etkisi altına alacak. Öte yandan, soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da ise Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Birçok kentte hayat olumsuz etkilenmişti! Kuvvetli yağış ve fırtına geri geliyor: 'Tüm yurdu etkisi altına alacak'

Havalar aniden soğudu, kış kapıya geldi! Kasım ayında adeta kışı anımsatan meteorolojik olaylar yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonu, rüzgarın kuvvetli esmesi ve yoğun yağış sebebiyle birçok kentte hayat olumsuz yönde etkilendi. Yurdun bazı yüksek kesimlerinde yağışlar kara dönüşürken, İstanbul için de kar yağışı uyarısı geldi. Son bir haber ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çünkü bu habere göre, kuvvetli yağış ve fırtına geri geliyor.

DİKKAT ÇEKEN SON TAHMİN: "KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA GERİ DÖNÜYOR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Habere göre yarın, Batı Akdeniz, Kıyı Ege, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor.

Yağışlı sistem hafta sonu tüm yurdu etkisi altına alacak.

uzunvade

Cumartesi günü, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kalan kesimlerin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi'nin güneyi, Marmara, İç Anadolu'nun iç kesimleri ile doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aynı gün yurdun büyük bölümünde rüzgar güneyli yönlerden fırtına şeklinde esecek.

Pazar günü ise yurdun tamamında yağış görülecek. Yağışlar Akdeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerde kar, yoğun kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Mevsim normallerine yükselen hava sıcaklıklarının yarından itibaren yeniden kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

KURA NEHRİ'NİN YÜZEYİ BUZ TUTTU

Ardahan'da soğuk hava etkisini artırdı. İlde hava sıcaklığı eksi 18,4 dereceye kadar düştü. En düşük sıcaklık Göle'de ölçülürken, ilçedeki Kura Nehri'nin yüzeyi dondu, etrafında kırağı oluştu.

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