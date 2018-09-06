Philips Razor Slim 4K UHD TV’yi ön plana çıkaran özelliklerden bir tanesi olarak OLED+ teknolojisinden söz edebiliriz. HDR10+ destekli geliştirilmiş P5 görüntü işleme motoruna sahip olan ürün, aynı zamanda Bower & Wilkins ortaklığı ile hazırlanan ses sistemiyle berrak işitsel detaylar sunabiliyor.

Birçok ödüle layık görülen televizyon, Ambilight ışık sistemi sayesinde bir şeyler izlerken ya da oynarken etrafa yayılan görsel detaylarla adeta görüntülerin içinde kaybolmanızı hedefliyor. Tabii televizyonun Google Asistant destekli sesle kontrol mekanizması da bulunuyor.

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