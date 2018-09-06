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Birçok ödüle layık görülen televizyon

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.09.2018 09:24 | Son Güncelleme

Philips, IFA 2018’de yeni ürünlerinden Philips Razor Slim 4K UHD TV (OLED 903 Series) akıllı televizyonu görücüye çıkardı. 55 ve 65 inch değerde ekran seçenekleri bulunan ürün, Android işletim sistemine sahip.

Birçok ödüle layık görülen televizyon

Philips Razor Slim 4K UHD TV’yi ön plana çıkaran özelliklerden bir tanesi olarak OLED+ teknolojisinden söz edebiliriz. HDR10+ destekli geliştirilmiş P5 görüntü işleme motoruna sahip olan ürün, aynı zamanda Bower & Wilkins ortaklığı ile hazırlanan ses sistemiyle berrak işitsel detaylar sunabiliyor.

Birçok ödüle layık görülen televizyon, Ambilight ışık sistemi sayesinde bir şeyler izlerken ya da oynarken etrafa yayılan görsel detaylarla adeta görüntülerin içinde kaybolmanızı hedefliyor. Tabii televizyonun Google Asistant destekli sesle kontrol mekanizması da bulunuyor.

Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
televizyon teknoloji Philips

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