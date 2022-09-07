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Biri 2 evini vermek istedi, diğeri 2 milyon! 1947 model aracından vazgeçmiyor: O benim evladım

07.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 1947 model araca 100 bin lira vererek satın alan İbrahim Seven 450 bin lira masraf harcayarak Amerikan yapımı otomobili 18 ayda ilk günkü görünümüne kavuşturdu. Satması için bir kişinin 2 milyon lira, bir kişinin ise 2 ev teklif ettiğini belirten Seven, ''Çocuğum gibi bakıyorum. İlerleyen zaman ne gösterir bilemiyorum, Amerikan yapımı klasik araba benim için tutku. Satsam yeniden klasik araba almak isteyeceğim. Bu kadar güzelini bulamam. O benim evladım gibi'' dedi.

Biri 2 evini vermek istedi, diğeri 2 milyon! 1947 model aracından vazgeçmiyor: O benim evladım

Antalya'da oturan İbrahim Seven, klasik otomobile olan ilgisi nedeniyle satılık araç ilanlarını incelerken, geçmişte babasının kullandığı Amerikan yapımı 1947 model DeSoto marka otomobili fark etti. Otomobili görmek için 3 yıl önce İstanbul'a giden Seven, 45 yıllık sahibinden aracı 100 bin liraya satın aldı. Yıllara meydan okusa da geçen zaman içinde hasar gören, bazı yerlerinde çürüme oluşan kullanılamaz haldeki otomobili çekiciyle Antalya'ya getiren Seven, 18 ay onarımı için çabaladı. Tamir sürecinde sanayideki ustayı her gün ziyaret eden Seven, orijinal parça kullanıp 450 bin lira masraf ettiği otomobilini ilk günkü haline dönüştürdü.

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FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERDEN YOĞUN İLGİ

Otomobilinin onarılmasının ardından Antalya caddelerinde dolaşmaya başlayan Seven, 75 yaşındaki aracıyla trafikte diğer sürücülerin dikkatini çekti. Trafikte ilerlerken fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Seven, en büyük keyfinin otomobilinde nostaljik müzikleri dinlerken oğlu Bekir ile caddelerde dolaşmak olduğunu belirtti.

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'EVLADIM GİBİ' DEDİĞİ OTOMOBİLİNE 2 MİLYON LİRA TEKLİF

Otomobilinin çok ilgi gördüğünü anlatan Seven, bazı sürücülerin satın almak için pazarlık yaptığını anlattı. Klasik otomobil tutkunlarının otomobili almak için 2 milyon lira, başka birinin ise 2 ev teklif ettiğine değinen Seven, 'evladım gibi' dediği otomobilini satmayı düşünmediğini söyledi.

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'ARABAYI TÜRKİYE'YE İLK GETİRENİ MERAK EDİYORUM'

Otomobilin, 3 yıl önce 45 yıllık sahibinden satın aldığında kullanılamaz halde olduğunu, tabanında, kapısında çürüme oluştuğunu ifade eden Seven, şöyle konuştu: "Sanayide tamiri 18 ayda yapıldıktan sonra otomobilimi ilk günkü orijinal haline getirdim. Trafikte ilgi odağı oluyor. Korna çalanlar, selam verenler, fotoğraf çekenler oluyor. Kardeşimde ve yakınlarımda da Amerikan yapımı klasik araba sevgisi var. Babamın da geçmişte kullandığı otomobildi. Arabamı satmam için 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif edenler oldu. Maliyeti bana 550 bin lira ama satmayı düşünmüyorum. Çocuğum gibi bakıyorum. İlerleyen zaman ne gösterir bilemiyorum, Amerikan yapımı klasik araba benim için tutku. Satsam yeniden klasik araba almak isteyeceğim. Bu kadar güzelini bulamam. Arabayı Türkiye'ye ilk getireni merak ediyorum. Ona ulaşamadım. Araştırmaya devam ediyorum."

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(DHA)


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