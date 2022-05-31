Biri bitmeden biri başlıyor! Çileklerden yayılan hastalık korku yayıyor

Çileklerin, Hepatit A hastalığına neden olduğu öne sürüldü. Koronavirüs salgınıyla başlayan salgın hastalıklar son aylarda gizemli hepatit, maymun çiçeği virüsü ve dana veremi ile devam etti. Yeni iddiaya göre; çilek Hepatit A hastalığına neden oluyor. Şimdiye kadar hastalığa 17 kişi yakalandı.

ABD ve Kanada’daki bazı sağlık kurumları çileklerle ilgili alarm verdi. Sağlık kurumları, mart ve nisan aylarında satın alınan organik çileklerle potansiyel olarak bağlantılı bir Hepatit A salgınını araştırmaya başladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), tüketicileri Aldi, Kroger, Safeway, Sprouts Farmers Market, Trader Joe's, Walmart ve diğer büyük zincirler gibi büyük marketlerde satılan FreshKampo ve HEB çilek markalarını yememeleri konusunda uyardı. Ajans, "Epidemiyolojik ve geri izleme verileri, 5 Mart 2022 ile 25 Nisan 2022 arasında satın alınan FreshKampo ve HEB markaları olarak satılan taze organik çileklerin bu salgında olası bir hastalık nedeni olduğunu gösteriyor" dedi.

ÇİLEKLERLE BAĞLANTILI HEPATİT A 17 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

FDA, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kanada Halk Sağlığı Kurumu ve Kanada Gıda Denetleme Kurumu, eyalet ve yerel ortaklarla birlikte enfeksiyonları araştırıyor. FDA, California, Minnesota ve Kanada'da bildirilen Hepatit A vakalarının organik çilek markalarını satın alanlara kadar takip edildiğini söyledi.

ABD'de 15'i Kaliforniya'da, biri Minnesota'da ve biri Kuzey Dakota'da olmak üzere toplam 17 vaka ve 12 hastaneye yatış bildirildi. Çilekler artık raf ömürlerini geçmiş olsa da, FDA, meyveyi dondurmuş olabilecek kişilerin onları çöpe atması gerektiği konusunda uyardı.

HEPATİT A HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında sarılık olarak bilinen Hepatit A oldukça bulaşıcıdır. Genellikle sağlık koşullarının ve hijyenin kötü olduğu ülkelerde görülen Hepatit A'da belirli bir tedavi bulunmamaktadır. Hepatit A, Hepatit A virüsü yani HAV'ın neden olduğu, kişiden kişiye bulaşan ciddi bir karaciğer hastalığıdır. Hepatit A bulaşan kişinin dışkısına temas yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Hepatit A'nın bulaşmasının en birinci yolu kişilerin düzgün el yıkamamasıdır. Hepatit B ya da Hepatit C’den farklıdır. Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C’den farklı olarak kronik karaciğer hastalığına neden olmaz ama karaciğeri zayıflatır ve akut karaciğer yetmezliğine sebebiyet verebilir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2016 senesinde dünya genelinde 7 bin 134 kişinin Hepatit A’ya bağlı akut karaciğer yetmezliğinden ölmüştür. Bu ölümler viral hepatite bağlı ölümlerin yüzde 0.5’ini oluşturmaktadır. Hepatit A, sporadik olarak ve dünya çapında salgınlar halinde döngüsel nüks eğiliminde ortaya çıkmıştır. Örneğin, 1988 senesinde Şangay’da yaklaşık 300 bin kişi Hepatit A’dan etkilenmiştir. Hastalık genelde sağlık koşulları ve hijyenin kötü olduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde yaygındır. Bu tür ülkelerde çocukların çoğu semptom göstermeden 10 yaş öncesinde virüsle enfekte olmuştur. ABD’de evsiz olan kişiler arasında salgınlar görülmüştür. (TGRT)



