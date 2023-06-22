Birikmiş yıllık izin ücreti hesaplama: Birikmiş yıllık izin nasıl hesaplanır?

Kullanılmayan yıllık izin süresine denk gelen ücretin hesaplanması için hangi değerlerin bilinmesi gerektiği sıklıkla sorgulanır. Bu bağlamda senelik izin ücreti hesaplamasına dahil olan kesintiler de yaygın olarak araştırılır. Söz edilen değerlerin açıklanmasına bağlı olarak net yıllık izin ücretinin hesaplanması kolaylaşır. Senelik izin ücretinden bağımsız olan kıdem ve ihbar tazminatları ise farklı değerlerin dikkate alınması sonucunda hesaplanabilir.

Birikmiş yıllık izin ücreti hesaplaması nasıl yapılır?

Senelik izin ücretinin nasıl hesaplandığının açıklanması için ilk olarak bu dinlenme hakkına yönelik olan bazı bilgilere değinilmelidir. İş yerinde minimum 1 sene boyunca çalışan her bir işçinin senelik izin hakkını kullanması mümkündür. Ancak bazı durumlarda çalışan kişinin iş sözleşmesi herhangi bir nedene bağlı olarak feshedilebilir.

İşçinin mevcut iş yerinden ayrılmadı durumunda senelik izin ücretini almayı talep edebildiği belirtilmelidir. Bu bağlamda genellikle kullanılmayan yıllık izin ücreti hesaplama işleminin araştırıldığı söylenebilir. Fakat bu işlemin doğru bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla senelik izin ücreti hesaplaması yapılırken hangi değerlerin kullanıldığı bilinmelidir. Dolayısıyla yıllık izin ücreti hesaplanırken dikkate alınması gereken temel değerler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

İşçinin son brüt (çıplak) maaşının günlük tutarı

İş sözleşmesi feshedilen çalışanın kullanmadığı yıllık izin süresi (gün üzerinden)

SGK payı

Gelir ve damga vergisi kesintileri

Kullanılmayan izin ücreti hesaplaması nasıl yapılır?

İş yerinden ayrılan ve buna bağlı olarak sözleşmesinin akdi sona eren bir kişinin kullanılmayan yıllık izin süresini ücret olarak hak etmesi mümkündür. Bu durumda kişinin yıllık izin ücretinin muaccel olması amacıyla basit bir hesaplama yapılır. Bordroda da çalışanın ek kazançları kısmında gösterildiği bilinen yıllık izin ücreti birkaç aşamada hesaplanabilir. Ancak bu hesaplamanın doğru bir şekilde yapılması için işlemlere konu olan değerlerin net olarak bilinmesi mühimdir.

Bununla beraber kullanılmayan yıllık izin ücreti SGK primine esas olan kazançlar arasındadır. Dolayısıyla bu tutarın SGK payı, gelir ve damga vergisi gibi kesintilerin de dikkate alınması sonucunda net olarak saptandığı belirtilmelidir. Net yıllık izin ücreti hesaplama işleminde takip edilen aşamalar göz önünde bulundurularak oluşturulan örnek aşağıdaki gibidir:

Kişinin son brüt maaşına göre hesaplanan günlük kazancının 330 TL olduğu düşünülür.

İş yerinden ayrılan çalışanın kullanmadığı yıllık izin süresinin 26 gün olduğu varsayılır.

Bu örnek hesaplamada kesintilerin yapılmadığı yıllık izin ücreti “330 x 26” işleminin uygulanmasıyla birlikte 8.580 TL olarak bulunur.

Elde edilen bu yıllık izin ücretinden SGK payının çıkarılması gerekir.

Net yıllık izin ücretinin saptanabilmesi için SGK payının çıkarıldığı tutara gelir ve damga vergisi kesintileri de uygulanmalıdır.

Kıdem ihbar yıllık izin ücreti hesaplaması nasıl yapılır?

Yıllık izin ücreti ile kıdem ve ihbar tazminatlarının aynı olmadığı bilinmelidir. Dolayısıyla kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması için dikkate alınan değerler ile yıllık izin ücretinin belirlenmesinde rol oynayan parametreler de aynı değildir. Kıdem tazminatı kısaca çalışan kişinin mevcut iş yerinde hizmet verdiği süre boyunca sarf ettiği emeğin karşılığını almasını sağlayan bir ücrettir. İhbar tazminatı ise çalışan kişinin ihbar süresi dolmadan işten çıkarılması durumunda alabildiği bir ödemedir. Bununla birlikte çalışan kişi ihbar süresine yönelik olan yasal işlemleri göz ardı ettiği takdirde bu ücreti ödemek durumunda da kalabilir. Bu iki ayrı tazminat ücretinin nasıl hesaplandığı ise şu şekilde açıklanabilir: