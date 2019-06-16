İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bana 'Senin İstanbul'da ne işin var?' diye soracağına, birileriyle iş birliği yapmaktan vazgeçsinler. Benim İstanbul'da ne işim var biliyor musunuz? İstanbul'a, Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK'nın sızma girişimini görüyor ve bunu engellemek için de bir aydır gece gündüz İstanbul'daki bütün hemşehrilerimize bunu anlatmaya çalışıyorum." dedi.

Soylu, Sultangazi'de Siirt Vakfı ve İkizbağlar Köyü Derneği programına katıldı.

Türkiye güçlü durabildiği zaman dünyada yapılan haksızlıklara itiraz edebildiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada bizim en büyük sıkıntımız güçsüzlüktür, zayıflıktır. Bizi yıllardan beri güçsüzlüğe düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 80 öncesinde bu ülkede yüzde 250 devalüasyon yaparak, bir gecede bu ülkeyi zayıflattılar. 28 Şubat öncesinde aynısını yaptılar, yüzde 200-250 devalüasyonla Türk parasının kıymetini kaybettirmeye ve bu ülkedeki insanları 'Acaba biz yarın ne yapacağız?' diye endişeye sevk ettiler. Terörle, anarşiyle bizi birbirimize düşürerek, Türk, Kürt, Arap her birimizin zenginliğini bu ülkede bizim bir derdimiz olarak masaya koyup bizi lime lime etmek istediler. Güçlü, zengin olmayalım istediler. Tam 7-8 yıldır bu ülkeye aynısını yapmaya çalışıyorlar. 2 yıldır ekonomik olarak bize saldırıyorlar. Bu saldırı Amerika merkezli bir saldırı. İstiyorlar ki Türkiye, kendi başına karar veremesin, ayakları üzerinde yükselmesin, etrafındaki coğrafyayla ilgilenmesin. Bizim iddiamız sadece Türkiye'yi gül bahçesine çevirmek değil, iddiamız net ve açıktır, dünyaya, Amerika'ya, Avrupa'ya rağmen Allah da millet de güç verecek etrafımızdaki coğrafyayı gül bahçesine çevireceğiz."