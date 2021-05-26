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Birkaç dakikada hazırlayacağınız ve sizi ortamın yıldızı yapacak en güzel örgü saç modelleri

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
26.05.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örgü, kadınların en sevdiği saç modelleri arasında yer alıyor. Hem son derece rahat, hem oldukça şık hem de nispeten kolayca yapıldığı için her konsepte ve her ortama ayak uyduruyor. Hiçbir zaman da modası geçmiyor. Tabii ki her bir modelin farklı farklı yapılışı var. Gelin, en güzel örgü saç modellerini inceleyelim.

Birkaç dakikada hazırlayacağınız ve sizi ortamın yıldızı yapacak en güzel örgü saç modelleri

Öncelikle en güzel saç örgülerini elde edebilmeniz için dikkat etmeniz gereken unsurlara değinelim. Örgülerinizin tertemiz görünmesini istiyorsanız saçınızın yeni yıkanmış ve taranmış olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca örgü modelini uyguladıktan sonra birkaç minik dokunuşla örgülerinizi bollaştırmalı ve daha doğal hale getirmelisiniz.

ŞELALE SAÇ ÖRGÜSÜ

  • Şelale örgüyü yapabilmeniz için alın hizasının her iki yanından birer tutam saç ayırmalısınız.
  • Daha sonra bu saçları balıksırtı örerek kafanızın arkasında birleştirmelisiniz.
  • Birleştirdiğiniz saçları tutamın sonuna kadar mısır örgü tekniğiyle ördüğünüzde işlem tamamdır.

İNCE VE DAĞINIK BALIKSIRTI

  • Son derece şık duran bir örgü modeli ile karşınızdayız.
  • Alnınızdan 4-5 tutam saç ayırın. Bu tutamların eşit olmasına ve düzgün ayrılmasına özen gösterin.
  • Ayırdığınız tutamları teker teker 5-6 cm uzunluğunda balıksırtı örün.
  • Daha sonra ise her tutamın sonuna kadar düz örgü örerek modeli tamamlayın.

TOPUZLA BİRLEŞEN ÖRGÜ

  • Düğün, balo, parti gibi daha şık olmanız gereken ortamlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgüden bahsediyoruz.
  • Saçınızın yanından doğru kalın ve dağınık bir balıksırtı örün.
  • Örgünüzü ense hizasında bitirerek kalan saçlarınızla minik bir topuz yapın.
  • Topuzunuzu ve örgünüzü firketeler yardımıyla sabitleyin.
  • Son olarak kulak hizasından birkaç minik saç çıkarabilir ve topuzunuza şık aksesuarlar tutturabilirsiniz.

KALIN ÇİFT ÖRGÜ

  • Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın.
  • Her iki tarafı da kalın ve bol bir şekilde atkuyruğu örün.
  • Ense hizanızda örgülerinizi sonlandırın ve lastikle tutturun.
  • Lastiklerin görünmemesi için saçınızdan ayırdığınız minik bir tutamla lastiğin etrafını dolayın.
  • Doladığınız tutamı firketeyle sabitleyin. Çok şirin ve çok şık olan bu modele bayılacaksınız.

TERS ÖRGÜ

  • Topuzların baş tacı olan ters örgüyü yapmak biraz zahmetli olsa da inanın buna değiyor.
  • Öncelikle saçlarınızı önünüze doğru tarayın.
  • Ense hizasından başlayarak kafanızın ortasında doğru sıkı bir balıksırtı örgüsü yapın.
  • Örgünüzü burada sabitleyin.
  • Daha sonra önünüzdeki saçları toplayarak şık bir topuz elde edin.
  • Birkaç tutam saç çıkarırsanız ve örgünüzü biraz bollaştırırsanız çok daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
saç modelleri
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