Birkaç dakikada hazırlayacağınız ve sizi ortamın yıldızı yapacak en güzel örgü saç modelleri

Öncelikle en güzel saç örgülerini elde edebilmeniz için dikkat etmeniz gereken unsurlara değinelim. Örgülerinizin tertemiz görünmesini istiyorsanız saçınızın yeni yıkanmış ve taranmış olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca örgü modelini uyguladıktan sonra birkaç minik dokunuşla örgülerinizi bollaştırmalı ve daha doğal hale getirmelisiniz.

ŞELALE SAÇ ÖRGÜSÜ

Şelale örgüyü yapabilmeniz için alın hizasının her iki yanından birer tutam saç ayırmalısınız.

Daha sonra bu saçları balıksırtı örerek kafanızın arkasında birleştirmelisiniz.

Birleştirdiğiniz saçları tutamın sonuna kadar mısır örgü tekniğiyle ördüğünüzde işlem tamamdır.

İNCE VE DAĞINIK BALIKSIRTI

Son derece şık duran bir örgü modeli ile karşınızdayız.

Alnınızdan 4-5 tutam saç ayırın. Bu tutamların eşit olmasına ve düzgün ayrılmasına özen gösterin.

Ayırdığınız tutamları teker teker 5-6 cm uzunluğunda balıksırtı örün.

Daha sonra ise her tutamın sonuna kadar düz örgü örerek modeli tamamlayın.

TOPUZLA BİRLEŞEN ÖRGÜ

Düğün, balo, parti gibi daha şık olmanız gereken ortamlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgüden bahsediyoruz.

Saçınızın yanından doğru kalın ve dağınık bir balıksırtı örün.

Örgünüzü ense hizasında bitirerek kalan saçlarınızla minik bir topuz yapın.

Topuzunuzu ve örgünüzü firketeler yardımıyla sabitleyin.

Son olarak kulak hizasından birkaç minik saç çıkarabilir ve topuzunuza şık aksesuarlar tutturabilirsiniz.

KALIN ÇİFT ÖRGÜ

Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın.

Her iki tarafı da kalın ve bol bir şekilde atkuyruğu örün.

Ense hizanızda örgülerinizi sonlandırın ve lastikle tutturun.

Lastiklerin görünmemesi için saçınızdan ayırdığınız minik bir tutamla lastiğin etrafını dolayın.

Doladığınız tutamı firketeyle sabitleyin. Çok şirin ve çok şık olan bu modele bayılacaksınız.

TERS ÖRGÜ