Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince...

Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren olay, saat 9.30 sıralarında Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi. Cumali K. birlikte yaşadığı Hilal isimli kadının evi terk etmesi üzerine bunalıma girdi. Falezler üzerinde, ayaklarını sarkıtarak alkol alamaya başlayan Cumali K.'yi görenler intihar etme ihtimaline karşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

'YANIMDAKİ SİLAH MI SİZİ TEDİRGİN EDİYOR'

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cumali K.'yı ikna çabalarına başladı. Elinde alkol şişesi ve yanında bir tabanca bulunan Cumali K., kendisini ikna etmeye çalışan polislere, kimseye bir zararının olmadığını, müziğini dinleyip, alkolünü aldıktan sonra ayrılacağını söyledi. Ama polis tehlikeli yerde bulunan Cumali K.'yı ikna çalışmalarına devam etse de sonuç alamadı. Yanında silah olması nedeniyle bölgeye özel harekat ekipleri geldi. Cumali K., 'yanımdaki silah mı sizi tedirgin ediyor' deyip silahı denize attı.

'HİLAL EVDE YOKTU'

Özel harekat polislerinden biri silahını arkadaşına teslim ettikten sonra yeleğini çıkarıp, Cumali K.'nın yanına oturdu ve derdini anlatmasını istedi. Cumali K., "İşten çıkınca eve gittim. Hilal evde yoktu. Polisi de seviyorum, siz benim ülkemin polisisiniz" dedi.