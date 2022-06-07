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Birlikte yaşadığı Sahra Gizem Aksu'yu otomobille çarparak öldürmüştü! Olay anını anlattı, acılı anne fenalaştı

07.06.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ö.O,16 Kasım 2021’de birlikte yaşadığı Sahra Gizem Aksu'yu otomobille çarparak öldürdü. Hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanığa olay yerinde keşif yaptırıldı. Aksu'nun çocukları ve annesi de hazır bulundu. Keşif sırasında fenalaşan Aksu'nun annesi, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından sakinleştirildi. Ö.O., emniyetteki ifadesinde, herhangi bir nesne ya da kişiyi aracın altına alıp, sürüklediğini hissetmediğini öne sürmüştü. İşte detaylar!

Birlikte yaşadığı Sahra Gizem Aksu'yu otomobille çarparak öldürmüştü! Olay anını anlattı, acılı anne fenalaştı

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde birlikte yaşadığı Sahra Gizem Aksu'yu otomobille çarparak öldüren yargılamasına devam edilen sanık Ö.O, tutuklu bulunduğu Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri eşliğinde olayın gerçekleştiği Karaçulha Mahallesi'ne getirildi.

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Olayın yaşandığı saat 01.30’da başlayan keşifte sanık, Sahra Gizem Aksu'nun cesedinin bulunduğu bölgede yaşananları anlattı. Sanık, jandarmaların arasında araç kullandığı bölgede dolaştırıldı ve kendisine sorulan soruları cevapladı.

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Olay yerinde Aksu'nun çocukları da hazır bulundu. Keşif sırasında jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Keşif sırasında fenalaşan Aksu'nun annesi, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından sakinleştirildi.

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Aksu’nın yakınları keşif yapılan bölge yakınlarından sanığa hakaret ve tehditler savurdu. Keşfin ardından Aksu’nun çocukları da dinlendi. Daha sonra sanık cezaevine gönderildi.

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Ö.O., emniyetteki ifadesinde, herhangi bir nesne ya da kişiyi aracın altına alıp, sürüklediğini hissetmediğini öne sürmüştü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla
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