Bitkiler için mükemmel bir kaynak: Humuslu toprak

Bitkilerin ihtiyaç duyduğu mineral, element ve mikroorganizma gibi besinlere sahip olan humuslu toprak, organik bir yapıya sahiptir. Peki, humuslu toprak nedir? Nerede bulunur ve özellikleri nelerdir? İşte humuslu toprak hakkında merak edilenler!
Humuslu toprak ne demek sorusunu bu aşamada yanıtlamak gerekir. Organik madde oranı yönünden zengin ve yüksek su tutma kapasitesine sahip toprak türüne “humuslu toprak” denir. Kara toprak olarak da bilinir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu kimyasal tuzların tümü humuslu toprakta bulunur. Bu nedenle hemen hemen her bitki için uygundur.
Bitkiler için son derece faydalı bir toprak türü olan humuslu toprak, özlü bir toprak olarak bilinir. İçeriğindeki bitki ve hayvansal kalıntı özleri ile bitkiler için faydalı bir besin kaynağıdır. İşte humuslu toprağın özellikleri:
Bitki tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği humuslu toprak nadir bulunan bir türdür. Peki, humuslu toprak nerede bulunur? Organik olan bitkisel ve hayvansal artıkların toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanması ile meydana gelen humuslu toprak, Karadeniz’in kahverengi orman topraklarında bol miktarda bulunur. Bunun yanı sıra zengin bitki örtüsüne sahip doğal arazi ve bahçelerde de bulmak mümkündür. Humuslu toprak genellikle zengin bitki örtüsünün bulunduğu bir arazideki çeşitli bitkilerin, ağaç yapraklarının, çürümüş kalıntıların ve solucanların çok olduğu bir yüzey toprağıdır. Uzun yıllar boyunca kendiliğinden oluşur. Elde edilmesi, üretilmesi ve satılması zor bir topraktır; çünkü bu toprağın araziden büyük miktarlarda alınması bitki örtüsüne kalıcı zararlar verebilir. Bu nedenle humuslu toprak kullanmak isteyenlerin bunu özel bir bahçede kendileri yapmaları gerekir. Bahçe imkanı bulunmuyorsa doğal bir araziden saksılık miktarlarda alınabilir.
Bitki yetiştirmeyi sevenlerin sıklıkla araştırdığı ve sorduğu sorulardan biri de budur. Bahçeniz varsa bu toprağın bir köşede oluşmasını sağlayabilirsiniz. Bahçeye dökülen yaprakları, otları, budanmış dalları, artık tavuk ve balık etini bu toprağa karıştırın. Aylık periyotlarla bu toprağı 30 cm derine kadar çapalama ile at üst edin. Toprağı sıklıkla sulayın. 5. yılın sonunda toprağı kullanmaya başlayabilirsiniz. 5 yıl uzun bir süreç olduğu için bu toprağı hazır halde satın almayı isteyebilirsiniz; ancak humuslu toprak elde edilmesi ve işlenmesi zor bir toprak türü olduğundan hazır almanız pek mümkün değildir. Çiçekçilerde bu toprağa eş değer kompost topraklar satılır. Fakat bu tür topraklar yapay içeriğe sahip olduğundan bitkiler için tek başına yeterli değildir. Saksılarınızda kullanmak için satın alacağınız kompost çürüntü toprakların besleyici özelliklere sahip olması için toprağa sıklıkla besin takviyesi eklemeniz gerekir. Bunun yanında kompost çürüntülü toprağı düzenli olarak havalandırmanız da önemlidir. Tüm bu işlemlerle bitkileriniz için ideal bir toprak türü elde edebilirsiniz.
Humuslu toprak, içerdiği mineraller ve elementler ile hemen hemen her bitki için uygun bir toprak türüdür. Ancak bazı bitkiler kök yapıları nedeniyle bu toprakta yetişemez. Kökleri açıkta gelişen phalaenopsis orkidesi ve guzmanya bitkisi buna iyi bir örnektir. Ağaç dallarında kökleri açık bir şekilde yetişen bu bitkiler humuslu topraklarda yetişmez. Bu tür bitkiler kökleri gereği bol oksijene ihtiyaç duyar. Bakterisi bol topraklardan kolayca hastalık kapabilen bu bitkiler daha çok mantarlı toprakları sever. Bunun yanında kökleri azotsuz kayalıklar arasında yaşayan etçil bitkiler humuslu topraklar için uygun değildir. Kumsal ve çöl bitkileri de humuslu toprağa adapte olamaz. Ancak humuslu toprağı birkaç işlemden geçirerek sukulent gibi bitkilerde kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Bunun için humuslu toprağa ¼ oranında ponza taşı eklemeniz yeterlidir. Bunun dışında tüm bitki türlerini humuslu toprakta yetiştirebilirsiniz.
Bitkiler toprak ile derin bir iletişim halindedir. Besinini ve çiçek açmak için ihtiyacı olan enerjiyi topraktan alır. Verimli bir toprak türü olan humuslu toprak saksı bitkileri, bahçe bitkileri ve tarımda kullanılır.
Saksı süs bitkilerinde kullanımı: Saksı süs bitkilerinde kullanılması gereken humuslu toprağın içerisinde bol miktarda bitki, meyve, sebze ve hatta hayvan kalıntısı olmalıdır. Bu nedenle saksı bitkileri için humuslu toprağın çok ağaçlı ve çok bitkili, yıllarca sürülmemiş topraklardan alınması gerekir. Bu toprağı saksıda kullanmadan önce geniş bir kapta 2 ay süreyle bekletebilirsiniz. Sürekli nemlendirerek solucanların gelişmesine ve toprağın kalitesini artırmasına imkan tanıyın. Ardından böcek ve solucanlardan ayıklayarak toprağı ¼ oranında ponza taşı ile karıştırmalısınız. Dikeceğiniz bitki kökleri ince bir bitki ise ponza taşının ince taneli olmasına dikkat edin.
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