Bitkiler için mükemmel bir kaynak: Humuslu toprak

Bitkilerin ihtiyaç duyduğu mineral, element ve mikroorganizma gibi besinlere sahip olan humuslu toprak, organik bir yapıya sahiptir. Peki, humuslu toprak nedir? Nerede bulunur ve özellikleri nelerdir? İşte humuslu toprak hakkında merak edilenler!

Humuslu Toprak Nedir?

Humuslu toprak ne demek sorusunu bu aşamada yanıtlamak gerekir. Organik madde oranı yönünden zengin ve yüksek su tutma kapasitesine sahip toprak türüne “humuslu toprak” denir. Kara toprak olarak da bilinir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu kimyasal tuzların tümü humuslu toprakta bulunur. Bu nedenle hemen hemen her bitki için uygundur.

Humuslu Toprağın Özellikleri

Bitkiler için son derece faydalı bir toprak türü olan humuslu toprak, özlü bir toprak olarak bilinir. İçeriğindeki bitki ve hayvansal kalıntı özleri ile bitkiler için faydalı bir besin kaynağıdır. İşte humuslu toprağın özellikleri:

Elementler, mineraller, humus ve faydalı mikroorganizmalar tarafından zengindir.

Bitkiler için oldukça besleyicidir.

Nem oranı ve su tutuculuğu yüksektir.

Genel olarak gübre istemez.

Her türlü bitkide kullanılabilir.

İçinde çok miktarda humus ve bitki çürüntüleri bulunması nedeniyle nemlendiğinde siyaha yakın koyu renkli bir hale gelir.

Hafif ve gevşek formludur.

Kıraç değildir.

Kireç taşımaz.

İçerisindeki asit oranı bulunduğu bitki örtüsüne göre farklılık gösterir.

Humuslu Toprak Nerede Bulunur?

Bitki tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği humuslu toprak nadir bulunan bir türdür. Peki, humuslu toprak nerede bulunur? Organik olan bitkisel ve hayvansal artıkların toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanması ile meydana gelen humuslu toprak, Karadeniz’in kahverengi orman topraklarında bol miktarda bulunur. Bunun yanı sıra zengin bitki örtüsüne sahip doğal arazi ve bahçelerde de bulmak mümkündür. Humuslu toprak genellikle zengin bitki örtüsünün bulunduğu bir arazideki çeşitli bitkilerin, ağaç yapraklarının, çürümüş kalıntıların ve solucanların çok olduğu bir yüzey toprağıdır. Uzun yıllar boyunca kendiliğinden oluşur. Elde edilmesi, üretilmesi ve satılması zor bir topraktır; çünkü bu toprağın araziden büyük miktarlarda alınması bitki örtüsüne kalıcı zararlar verebilir. Bu nedenle humuslu toprak kullanmak isteyenlerin bunu özel bir bahçede kendileri yapmaları gerekir. Bahçe imkanı bulunmuyorsa doğal bir araziden saksılık miktarlarda alınabilir.