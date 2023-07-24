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Bitkilerin mucizevi dünyasına adım atın! İşte pek çok farklı derde derman olacak en faydalı bitki çayları

21.07.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa; tazeliği, çeşitliliği ve kendini yenileyebilmesi ile gerçek bir mucize! Aynı zamanda pek çok hastalığın şifasını da içinde saklıyor. Doğanın en kıymetli parçalarından biri olan bitkiler dikkat çekici görünüşleri ve mis kokularıyla hayatımıza güzellik katıyor. Peki, bitkiler aracılığıyla hayatımıza doğanın mucizelerini de katabilir miyiz? Bitkilerden şifa bulabilir miyiz? Bu sorulara cevabımız tabii ki “Evet!” Gelin, şifalı bitki çaylarına birlikte bakalım.

Bitkilerin mucizevi dünyasına adım atın! İşte pek çok farklı derde derman olacak en faydalı bitki çayları

Bitki çayları denince akla bitkilerin şifalı kısımlarından faydalanarak üretilen doğal içecekler gelir. Bu içecekler çeşitli vitamin, uçucu yağ, mineral ya da antioksidan gibi doğal maddeler içerir. Bitki çaylarının şifaları da bu içeriklerden gelir. Bitki çaylarının faydaları arasında sindirim sorunlarını hafifletme, bağışıklığı güçlendirme, boğazı yumuşatma, sakinleştirme, rahatlatma gibi etkileri sayabiliriz. İşte zevkinize göre sade ya da ballı, soğuk ya da sıcak tüketebileceğiniz 10 farklı bitki çayı!

1. Rahatlamak için: Herby Uyku Öncesi Rahatlatıcı Pasifloralı Bitki Çayı

Bitkilerin mucizevi dünyasına adım atın! İşte pek çok farklı derde derman olacak en faydalı bitki çayları

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İyi bir uyku için günün gerginliğini geride bırakmak ve rahatlamak gerekir. Herby Uyku Öncesi Rahatlatıcı Pasifloralı Bitki Çayı, sizi kesintisiz bir uykuya hazırlama konusunda iddialı görünüyor. Bitkilerin karışımlarından oluşan çay rahat, sakin ve lezzet dolu dakikalar sunar. Bunu içeriğindeki pasiflora, mayıs papatyası, rezene ve melisa karışımıyla sağlıyor. Uykuya sakin ve keyifli bir başlangıç vadeden bu çayın müdavimi olabilirsiniz!

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2. Zayıflamak isteyenler için: Doğuş Form Çayı Kayısılı 12'li Paket

Bitkilerin mucizevi dünyasına adım atın! İşte pek çok farklı derde derman olacak en faydalı bitki çayları

Doğuş Form Çayı Kayısılı 12'li Paket ile hem lezzetli hem şifalı bir karışım. İçindeki biberiye, anason, funda, rezene, ısırgan, kiraz sapı, sinameki, adaçayı, civanperçemi, ardıç, kuşburnu ve kayısı ile tam da bitki çayı meraklılarına göre bir lezzet. Tüm bu bitkiler metabolizmanın hızlanmasına ve sindirim sisteminin çalışmasına destek veriyor. Yani zayıflama ve form tutma niyetindeyseniz mutlaka denemelisiniz.

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3. Farklı bir karışım: Haven Herbs & Blends Bitki Çayı Sükûn

Bitkilerin mucizevi dünyasına adım atın! İşte pek çok farklı derde derman olacak en faydalı bitki çayları

Haven Herbs & Blends Bitki Çayı Sükûn ısırgan otu, ahududu yaprağı, papatya, hibiskus, gül, kuşburnu, vanilya gibi farklı ve aromatik bitkileri bir arada sunuyor. Bu özel harman sinir sistemini rahatlatmayı hedefliyor. Üzerine biraz taze zencefil ile servis edildiğinde karışımın etkili aroması daha da belirginleşiyor. Sonrasında doğal bitki çaylarını seven damaklarda sağlıklı ve lezzet dolu bir dans başlıyor, daha ne olsun!

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4. Renklerin dansı: Aktarmarka Mavi Kelebek Çayı

Bitkilerin mucizevi dünyasına adım atın! İşte pek çok farklı derde derman olacak en faydalı bitki çayları

Aktarmarka Mavi Kelebek Çayı, Güney Asya’da yetişen “clitoria ternatea” bitkisinin kurutulmuş çiçekleri ile hazırlanıyor. Çay, tıpkı çiçeğin rengi gibi mavi olsa da demlendiği suyun asitlik derecesine göre değişiyor. Mesela biraz limon damlattığınızda maviden mora dönüyor. Antibakteriyel ve antioksidan özellikleri olan çayı köpürtülmüş süt ile hazırlarsanız farklı bir latte içmeniz de mümkün. Farklılıkta mutluluk bulanlar, bu çay sizin için!

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5. Dengeli bir harman: Mim And More Cranberry Green Tea - Yaban Mersinli Yeşil Çay

Bitkilerin mucizevi dünyasına adım atın! İşte pek çok farklı derde derman olacak en faydalı bitki çayları

Yaban mersini bağışıklık sistemini güçlendiren, enerji veren, bol C vitaminli bir meyve. Yeşil çay ise içerdiği folik asit, magnezyum, niasin gibi bileşenler sayesinde hastalıklara karşı koruyan, enerji veren, bağışıklığı artıran bir bitki. Mim And More Cranberry Green Tea - Yaban Mersinli Yeşil Çay, bu faydalı ikilinin karışımdan oluşan lezzetli bir çay. Dengeli harmanı, sağlıklı ve doğal aroması ile bitki çayı severler için mükemmel bir seçim.

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6. Bağışıklığı güçlendirir: Arifoğlu Yeşil Harman Bitki Çayı

Bitkilerin mucizevi dünyasına adım atın! İşte pek çok farklı derde derman olacak en faydalı bitki çayları

Arifoğlu Yeşil Harman Bitki Çayı içeriğindeki melisa, yasemin, beyaz çay, tarçın, zencefil ve yeşil çay ile sağlıklı bir alternatif sunuyor. İçeriğindeki beyaz ve yeşil çay hafızayı, kemik yapısını ve bağışıklığı güçlendiriyor, hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Yasemin ile melisa bitkilerinin yatıştırıcı etkileri, tarçın ile karanfilin canlandıran tadıyla birleşerek bu çayı dengeli bir lezzete dönüştürüyor.

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7. Rahat bir uyku uyuyun: Lipton Ihlamur Bardak Poşet Bitki Çayı

Bitkilerin mucizevi dünyasına adım atın! İşte pek çok farklı derde derman olacak en faydalı bitki çayları

Karışımlardan oluşan çaylar yerine sade bir içeceği tercih edenler, bu önerimiz sizler için! Lipton Ihlamur Bardak Poşet Bitki Çayı içinizi ısıtacak, kokusuyla mest edecek ve sizi sakinleştirecek. Boğaz ağrısını hafifleten, vücut direncini artıran, iltihapları önleyen, öksürüğü ve uykuya dalış süresini azaltan özellikleriyle hem lezzetli hem faydalı bir içecek.

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8. Egzotik bir karışım: Melez Tea Relax Tea Lavantalı Rooibos Teneke

Bitkilerin mucizevi dünyasına adım atın! İşte pek çok farklı derde derman olacak en faydalı bitki çayları

Aroması ve kokusuyla baş döndüren bir çay demleyip içmeye var mısınız? Melez Tea Relax Tea Lavantalı Rooibos Teneke; nergis, Hindistan cevizi, vanilya, papatya, lavanta ve elma gibi harika kokular saçan bitkileri bir araya getiriyor. Rooibos bitkisi kas ağrısı, sinir, hazımsızlık gibi sıkıntılar iyi geliyor. Ayrıca karaciğer dostu ve hücre yenilenmesine yardımcı oluyor.

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9. Şifa deposu: Doğadan Büyülü Bohça Oolong Çayı (Mango ve Hindistan Cevizi), 10 Poşet

Bitkilerin mucizevi dünyasına adım atın! İşte pek çok farklı derde derman olacak en faydalı bitki çayları

Doğadan Büyülü Bohça Oolong Çayı (Mango ve Hindistan Cevizi); keşfedilmeyi bekleyen, lezzetli, egzotik ve hoş kokulu bir içim vadediyor. Mango, oolong ve Hindistan cevizini bir araya getiren karışım, sağlığına önem verenleri ve lezzet tutkunlarını büyülemeye hazır! Kan şekerini düzenleyen, ağız sağlığını koruyan maddeler içeren, çeşitli vitamin ve mineralleri bünyesinde barındıran oolong bitkisi, bu çayı diğerlerinden farklı kılıyor.

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10. Yudum yudum şifa: Hafızoğlu Mate Çayı

Bitkilerin mucizevi dünyasına adım atın! İşte pek çok farklı derde derman olacak en faydalı bitki çayları

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Mate çayı, asırlardır Güney Amerika yerlileri tarafından güç ve şifa kaynağı olarak tüketilen bir içecek. Vücuttaki yağların hızla yakılmasına ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. Antioksidan içerir, stres ve uykusuzluğun azalmasında aktif rol oynar. Hafızoğlu Mate Çayı, bu şifalı bitkiyi en doğal hâliyle kullanıma sunuyor. Pek çok faydası bulunan bu çayı siz de deneyebilirsiniz.

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