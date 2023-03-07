Bitlenen çiçekler nasıl temizlenir, çiçek biti neden olur? Yaprak biti nasıl temizlenir, doğal yaprak biti ilaçları nelerdir?

Günümüzde bitki beslemek birçok kişi için bir hobi şeklini almıştır. Bu hobi her ne kadar keyif verse de oldukça karışık bir işlemdir. Bitki beslemek için uygun ışık, hava, sulama gibi işlemler yerine getirilse de bu durum yeterli olmayabilir. Bazen bitkiler çeşitli sebeplerden dolayı hastalanabilir. Yaprak biti de bu durumlardan biri olarak sayılır. Yaprak bitleri, bitkilerden beslenmek için gelen böceklerdir. Bitkilerin tatlı özü bu bitler için oldukça çekicidir. Bu bitler bitkinin özünden beslenerek bitkinin ihtiyacı olan besinleri alır ve üzerinde bıraktığı kalıntılar bitkiye zarar verir. Bununla birlikte bitler yok edilmediği sürece hızla üreyebilir. Bu durum ise bitkinin gelişimini etkileyerek, solmasına neden olabilir. Hâl böyle olunca birçok kişinin aklındaki soru bu bitlerin bitkiyi tamamen sarmadan nasıl yok edileceğidir.

Çiçek biti neden olur?

Yaklaşık 2 mm uzunluğundaki çok küçük olan yaprak bitleri, bitkilerin öz suları ile yaşayan fark edilmesi zor böceklerdir. Bitki bitlenmesi tarımla uğraşan veya evinde çiçek yetiştiren birçok kişinin karşılayabileceği bir durumdur. Bu bitler çok küçük olmasına rağmen bitkilerin gelişimini etkileyip, ölmesine neden olabilir. Bu bitler, yaprakların tatlı özünün kokusunu alarak gelirler. Bitlerin bitki özünü emmesiyle, bitki susuz kalır. Alması gereken bileşenleri alamayan bitki, fotosentez yapamaz ve kurur. Ayrıca bu bitler çok hızlı bir şekilde üreyip, çevredeki diğer bitkilere de sıçrayabilir. Bu yüzden erkenden fark edilip, yaprak biti yok etme işlemi uygulamak gerekir.

Bitlenen çiçekler nasıl temizlenir?

Bitkilerin daha sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve çiçek vermesi için yaprak bitlerinin uzaklaştırılması gerekir. Bu bitlerin uzaklaştırılabilmesi için birçok madde bulunur. Bitki yetiştiricileri bu maddeleri uygulayarak yaprak bitkilerini kovabilir. Sirke yaprak bitkilerini uzaklaştırmak için en etkili maddeler arasında yer alır. Öncelikle bitkinin su ile yıkanması gerekir. Daha sonra sirkeli su karışımı hazırlanarak yapraklara sıkılabilir. Bu sayede yaprak bitkileri gidecektir. Daha sonrasında bitkinin yaprakları çiçek yağı, elma sirkesi veya toz biber karışımı ile muhafaza edilebilir. Böylece çiçek bitinin tekrarlanması engellenecektir.

Doğal yaprak biti ilaçları nelerdir?

Çiçek bitlerinden kurtulabilmek için hazırlanabilecek birden fazla doğal tarif bulunur. Bu tariflerin içerisinde bulunan malzemelere çok kolay erişilebildiğinden evde de hazırlanabilir. İşte yaprak bitlerini uzaklaştıracak doğal yöntemler: