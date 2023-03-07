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Canlı çiçeklerde küçük sinekler nasıl yok edilir? Çiçeklerde sineklenmeye çözüm önerileri ve doğal çözümler

23.02.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada bulunan pek çok çeşit çiçek vardır. Evlerinde çiçek besleyenler çiçeklerden oluşan sineklerden rahatsız olur. Çiçeklerde oluşan sineklerin yok edilmesi için çiçek yetiştiricileri araştırmalar yapar. Bitkilerde bulunan küçük sinekler çiçeklere zarar vermesinin yanı sıra zamanla çiçeğin büyümesini de engeller. Bakımları oldukça önemli olan çiçeklerin üzerine gelen sineklerden de korumak gerekir. Peki, canlı çiçeklerde küçük sinekler nasıl yok edilir?

Canlı çiçeklerde küçük sinekler nasıl yok edilir? Çiçeklerde sineklenmeye çözüm önerileri ve doğal çözümler

Saksı çiçekleri evlere hem renk katar hem de farklı bir dekorasyon katar. Evlere kattığı güzel görünüm ve dekorasyon dışında çiçeklerde sineklenme problemleri de yaşanabilir. Saksıda yetiştirilen çiçeklerin en büyük sorunları arasında yer alan sineklenme sorunu çiçeğe zarar vermesinin yanı ıra evde de böcek artışına sebep olabilir. Çiçeklere bazı sebeplerden dolayı sinekler gelebiliyor. Çiçeklere sinek gelmemesi için sulama işleminin çok fazla yapılmaması gerekiyor.

Canlı çiçeklerde küçük sinekler nasıl yok edilir?

Çiçekler bazı sebeplerden dolayı küçük sinekler tarafından istila edilebiliyor. Bu sebeple çiçeklerin bakımı yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunuyor. Çiçek bakımları yanlış yapıldığı zaman küçük sinekler çiçeklere gelebiliyor. Herkes tarafından doğru bulunsa da çiçeklere fazla su vermek doğru bir bilgi değildir. Çiçeklere verilen fazla su çiçeklere sinek gelmesine sebep oluyor.

Çiçek toprağı sineklenirse yapılacaklar arasında sulama işlemi yapılırken toprağın kurumasını beklemek olmalıdır. Toprak kurumadan tekrar su verilmesi durumunda çiçeklerin sineklenmesi artış gösterir. Eski zamanlardan bu yana bilinen ve çiçeklerde bulunan sineği yok etmek için kullanılan yöntemlerden biri de çiçek toprağına sigara izmariti koyma yöntemidir. Günümüzde de kullanılan bu yöntem sineklenen çiçeklerin sineklerden kurtulmasına yardımcı olur. Sigara izmaritinde bulunan madde sineklerin çiçeklere yaklaşmasını engeller. Yine başka bir yöntem ise soğan kabuğudur. Toprağın üzerine koyulan soğan kabuğu küçük sineklerin çiçekten kaçmasına neden olur. Çiçeklerdeki küçük sinekler yok edilmek isteniyorsa kuru soğan yöntemi de denenebilir.

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Çiçeklerde küçük sinekler neden olur?

Çiçeklerde küçük sineklerin olması için birden fazla sebep bulunabilir. Çiçeklerde oluşan küçük sineklerin sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Çiçekler aşırı ve sık bir şekilde sulanması
  • Toprağın kalitesiz olması
  • Çiçeğin toprağına yanlış kürler uygulanması
  • İç mekân bitkilerinin toprağına meyve, sebze gibi atıklar serpilmesi
  • Çiçeğin bulunduğu ortam düzenli olarak havalandırılmaması ve bu sürede çiçek sık sık sulanması

Çiçek böceklenmesine ne iyi gelir?

Çiçek böceklenmesine genel olarak kokulu besinler iyi gelir. Soğan ve sarımsak gibi kokulu besinler çiçeklerin böceklenmesi için oldukça faydalıdır. Bu ürünler çiçek böceklenmesinde kullanıldıkları zaman gayet iyi sonuçlar alınabilir. Ayrıca saksıdaki küçük sinekler için ilaç kullanma yöntemi de bulunur. Fakat ilk olarak doğal yöntemlerin denenmesi gerekir. Toprağı değiştirmek, kokulu ürünler kullanmak gibi yöntemler sineklerin yok olmasına iyi gelmemesi halinde ilaç yöntemine başvurulabilir.

Saksı çiçeklerine doğal çözüm çiçek yetiştiricilerin sıkça araştırdığı konulardan biridir. Bu çözümlerden biri soğan kabuğunun soyulup suyunu toprağa koymaktır. Kabuklar soyulup yaklaşık olarak on saat kadar suda bekletilir ve soğan kabukları sudan süzülür. Daha sonra elde edilen su ile toprak sulanır. Yine aynı şekilde sarımsağın suyunu da çıkarıp bir sprey yardımıyla yapraklara sıkmak da sinekleri çiçeklerden arındırmanın doğal yöntemlerinden biridir. Toz tarçın yöntemi de oldukça sık bir şekilde kullanılan yöntemler arasında yer alır. Toz tarçın toprağın üzerine dökülür ve kokusunda rahatsız olan sinekler çiçeği terk eder.

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Anahtar Kelimeler:
çiçek bakımı bitkiler

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