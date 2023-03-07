Çiçeklerde sineklenme neden olur? Çiçeklerde sineklenme nasıl giderilir, sinenklenen çiçek toprağına ne yapılır?

Canlı çiçeklere gelen sinekleri yok etmek oldukça önemli bir konudur. Yok edilmeyen sinekler zamanla çiçeklerin çürümesine sebep olur. Evlerinde çiçek yetiştiren kişiler genel olarak çiçeklerde oluşan sineklerden rahatsız olur. Çiçeklere gelen sinekleri engellemek ve çiçeklerin sağlığını korumasını sağlamak gerekir. Çiçeklerdeki küçük sineklerin sürekli olarak saksı etrafında dolaşması problemine yaygın bir şekilde rastlanır. Özellikle saksıda büyütülen çiçeklerin sineklenmesi gibi durumlar çiçeklerin sulama alışkanlığından kaynaklıdır.

Çiçeklerde sineklenme neden olur?

Çiçeklerde oluşan küçük sineklerin oluşmasındaki temel sebeplerden biri kullanılan toprağın kalitesiz olması ya da sulama yönteminin ve sıklığının yanlış olmasından kaynaklanır. Fakat bu ikisinde de herhangi bir problem yoksa uygulanabilen bazı doğal ve bazı doğal olmayan yöntemler bulunur. Bunlardan biri kokusunu kullanarak sinekleri kaçıran tariflerdir. Doğal olmayan yöntemler arasında ise ilaç kullanımı bulunur. Ancak ilaç kullanımında önce doğal yöntemlerin denenmesi gerekir. Doğal yöntemlerin işe yaramadığı durumlarda ilaç yöntemi uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Çiçeklerde sinek gidermenin bazı yöntemleri vardır. Çiçeklerde sineklenme nasıl giderilir konusu için yapılabilecekler:

Sigara izmariti toprağa gömülebilir. İçilmiş olan sigaraların izmaritleri kötü koktuğundan dolayı saksı çiçeklerindeki toprağı biraz eşeleyip gömülebilir. Gömülen sigara izmaritleri küçük sinekleri kademeli olarak çiçeklerden uzaklaştırır. Çiçeğin sağlığı ve toprağın verimi için sinekler tamamen yok olduktan sonra toprağa gömülen sigara izmaritlerinin gömüldüğü yerden çıkarılması gerekir.

Aspirini ezip toprağa gömme yöntemi de sineklerden kurtulmak isteyenler için ideal yöntemlerden biridir. Ayrıca aspirin sineklerden kurtulmanın yanı sıra çiçeğin beslenmesine de yardımcı olur. Aspirin ezilip su ile karıştırıldıktan sonra toprak bu su ile sulanmalıdır. Çiçek yaprakları da herhangi bir sprey yardımıyla çok fazla abartıya kaçılmadan sıkılan aspirinli su sinekleri çiçeklerden uzak tutar.

Eğer denenen bu yöntemlerden sonuç alınmaz ise ilaç kullanma yöntemi en mantıklısıdır. Saksı sinekleri için özel olarak üretilen ilaçlara birçok yerden ulaşmak mümkündür. Bu ilaçlar aşırıya kaçılmadan kullanılabilir. Doğal yöntemlerle kovulamayan sinekler ilaç yöntemiyle giderilebilir.

Sinenklenen çiçek toprağına ne yapılır?

Çiçek yetiştiriciler için çiçek bakımı oldukça önemli bir konudur. Çiçeklerin sağlıklı büyümesi ve sineklenmemesi sulama işlemi düzenli olarak yapılmalıdır. Eğer çiçek toprağı sineklenmiş ise en bilinen ve en çok kullanılan yöntem toprak değiştirme yöntemidir. Eğer toprak değiştirildikten sonra da bu problem devam ediyorsa yukarıda bahsedilen yöntemler sırayla denenebilir. Çiçek yetiştiriciler tarafından sık bir şekilde araştırılan konulardan biri de "Çiçeklerde sineklenme nasıl önlenir?" konusudur. Çiçeklere pek çok sebepten dolayı sinek gelebilir. Çiçeklere gelen sinekler oldukça rahatsız edici bir durum olarak bilinir. Çiçeklere sinek gelmesini önlemek için yapılması gereken ilk şey çiçeklere verilen su miktarını doğru ayarlamak olmalıdır. Sürekli olarak çiçeklere su verilmesi sineklerin gelmesi için bir sebeptir. Toprağın nemi kontrol edilerek sulama işlemi yapılırsa sineklerin çiçeklere gelmesi önlenebilir. Ayrıca toprağa gömülen sigara izmariti de çiçeğe sinek gelmesini engelleyen yöntemler arasında yer alır. Bitkilere yapılacak olan bu yöntemler sayesinde sineklerin gelmesi engellenebilir.



