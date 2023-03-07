Çiçeklerde sineklenme neden olur? Çiçeklerde sineklenme nasıl giderilir, sinenklenen çiçek toprağına ne yapılır?

Canlı çiçeklere gelen sinekleri yok etmek oldukça önemli bir konudur. Yok edilmeyen sinekler zamanla çiçeklerin çürümesine sebep olur. Evlerinde çiçek yetiştiren kişiler genel olarak çiçeklerde oluşan sineklerden rahatsız olur. Çiçeklere gelen sinekleri engellemek ve çiçeklerin sağlığını korumasını sağlamak gerekir. Çiçeklerdeki küçük sineklerin sürekli olarak saksı etrafında dolaşması problemine yaygın bir şekilde rastlanır. Özellikle saksıda büyütülen çiçeklerin sineklenmesi gibi durumlar çiçeklerin sulama alışkanlığından kaynaklıdır.
Çiçeklerde oluşan küçük sineklerin oluşmasındaki temel sebeplerden biri kullanılan toprağın kalitesiz olması ya da sulama yönteminin ve sıklığının yanlış olmasından kaynaklanır. Fakat bu ikisinde de herhangi bir problem yoksa uygulanabilen bazı doğal ve bazı doğal olmayan yöntemler bulunur. Bunlardan biri kokusunu kullanarak sinekleri kaçıran tariflerdir. Doğal olmayan yöntemler arasında ise ilaç kullanımı bulunur. Ancak ilaç kullanımında önce doğal yöntemlerin denenmesi gerekir. Doğal yöntemlerin işe yaramadığı durumlarda ilaç yöntemi uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Çiçeklerde sinek gidermenin bazı yöntemleri vardır. Çiçeklerde sineklenme nasıl giderilir konusu için yapılabilecekler:
Çiçek yetiştiriciler için çiçek bakımı oldukça önemli bir konudur. Çiçeklerin sağlıklı büyümesi ve sineklenmemesi sulama işlemi düzenli olarak yapılmalıdır. Eğer çiçek toprağı sineklenmiş ise en bilinen ve en çok kullanılan yöntem toprak değiştirme yöntemidir. Eğer toprak değiştirildikten sonra da bu problem devam ediyorsa yukarıda bahsedilen yöntemler sırayla denenebilir. Çiçek yetiştiriciler tarafından sık bir şekilde araştırılan konulardan biri de "Çiçeklerde sineklenme nasıl önlenir?" konusudur. Çiçeklere pek çok sebepten dolayı sinek gelebilir. Çiçeklere gelen sinekler oldukça rahatsız edici bir durum olarak bilinir. Çiçeklere sinek gelmesini önlemek için yapılması gereken ilk şey çiçeklere verilen su miktarını doğru ayarlamak olmalıdır. Sürekli olarak çiçeklere su verilmesi sineklerin gelmesi için bir sebeptir. Toprağın nemi kontrol edilerek sulama işlemi yapılırsa sineklerin çiçeklere gelmesi önlenebilir. Ayrıca toprağa gömülen sigara izmariti de çiçeğe sinek gelmesini engelleyen yöntemler arasında yer alır. Bitkilere yapılacak olan bu yöntemler sayesinde sineklerin gelmesi engellenebilir.