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Saksıda yetişen meyveler nelerdir? Evde saksıda meyve yetiştirmenin püf noktaları nedir, nelere dikkat etmek gerekir?

27.02.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımda kimyasal ilaçların kullanılmasından dolayı insanların organik ürünlere yönelmesi oldukça yaygınlaştı. Kendi ve çevresindekiler için güvenli gıda yetiştirmek isteyenlerle birlikte bu durumu hobi amaçlı yapanlar da bulunuyor. Bu sebeple evde meyve ve sebze yetiştirmek birçok kişinin ilgisini çekiyor. Bu noktada saksıda da yetişebilen tohumları ve yetiştirme püf noktalarını bilmek gerekiyor. Peki, saksıda yetişen meyveler hangileridir, evde bitki yetiştirirken nelere dikkat etmek gerekir?

Saksıda yetişen meyveler nelerdir? Evde saksıda meyve yetiştirmenin püf noktaları nedir, nelere dikkat etmek gerekir?

Günümüzde neredeyse herkes tarımda kullanılan kimyasal ilaçlardan haberdar ve bunların sağlığa zararlı olduğunu biliyor. Bu konuyu ciddiye alan birçok insan organik pazarlardan alışveriş yapmayı tercih etse de organik olduğu iddia edilen ürünlerin ne kadar güvenilir olduğu oldukça tartışılıyor. Bunun yanında organik ürünlerin pazar maliyetleri diğerlerine göre daha fazla olduğu için herkes tarafından tercih edilemiyor. Sağlıklı ve organik ürün tüketmek isteyenlerin bir diğer seçeneği ise kendi meyve ve sebzesini yetiştirmektir. Kendi yiyeceklerini yetiştirmek isteyen herkesin bahçeli bir evi olmasa da ev ortamında da tarım yapmanın başka bir yolu mevcut. Tohum ve fidanlar doğru bakım yöntemleri uygulanırsa saksı içerisinde de sağlıklı bir şekilde gelişim süreci gösterebiliyor. Üstelik bu yöntemle kendi ürünlerini yetiştiren kişiler, meyve ve sebzelerin daha lezzetli olduğunu söylüyor. Evde meyve yetiştirmek isteyenlerin bilmesi gerekenler ise hangi meyvelerin saksı ortamında yetişebildiği ve sağlıklı bir gelişim sürecinin püf noktalarıdır.

Hangi meyve evde kolay yetişir?

İnsanların apartmanlarda yaşamaya başlamasıyla beraber doğal yaşamdan oldukça uzaklaşıldı. Doğada vakit geçirmenin mümkün olmadığı çevrelerde hiç değilse kendi sebze ve meyvelerini yetiştirerek doğayla bütünleşmek isteyen insanların sayısı artmaya devam ediyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanların doğayla kucaklaşmak amacıyla üretim yaptığı alanlar hobi bahçesi olarak biliniyor. Toprakla ilgilenmek için büyüklü küçüklü alanlarda üretilebilen birçok meyve ve sebze bulunuyor. Ancak büyük bir alanı bulunmayan kişiler, evlerindeki balkonda dahi saksı içerisinde kendi ürünlerini yetiştirebiliyor.

Özellikle gelişen tarım teknikleriyle birlikte meyve ağaçları küçüldüğü için artık birçok meyve evlerde de yetiştirilebiliyor. Evde yetişen meyveler dışarıda üretilenlere göre daha sağlıklı olduğundan hızla popülerleşmeye devam ediyor. Saksıda yetişen meyveler aşağıdaki gibidir:

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Saksıda meyve yetiştirmenin püf noktaları nedir?

Sorunsuz ve kısa sürede yetişen meyveler elde etmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken birçok yetiştirme yöntemi bulunuyor. Dikkat edilmesi gereken püf noktaları aşağıdaki gibidir:

  • Sağlıklı tohum ve fide
  • Uygun ortam
  • Sağlıklı bir toprak
  • Yeterli büyüklükte bir saksı
  • Sulama yöntemi
  • Bitki büyürken destek kullanmak

Saksıda meyve üretiminde hibrit tohumlar, düzenli hasat imkânı sunmamakla beraber sağlıklı olarak görülmüyor. Bu nedenle ata tohumu kullanılması tavsiye ediliyor. Bununla beraber doğru işlemlerle birlikte meyve çekirdekleri de çimlendirilebilir. Meyve yetiştirmek uygun bir ortam yaratılması gerekiyor. Düzenli olarak hava alan ve rutubetten uzak alanlar meyveler için sağlıklı ortamlar olarak biliniyor. Bitkilerin güneşten yararlanması ve kötü hava koşullarından korunması gerekiyor. Kötü hava koşulları için kapalı bir balkon veya açık balkonda korunaklı bir yer oluşturulması tavsiye ediliyor.

Evde sebze ve meyve yetiştirmek için mutlaka kaliteli bir toprak edinilmesi gerekiyor. Bitki için zararlı canlılar üretmeyecek, gübre ve kum bulunan toprak oldukça önemli. Mineral ve vitamin gibi bitki ihtiyaçlarını karşılayan verimli toprak sayesinde kısa sürede yetişen meyveler elde etmek mümkün. Evde meyve yetiştirirken büyük saksılar tercih etmek oldukça önemli. Bu sayede bitki köklerinin daha geniş alana yayılması ve daha hızlı ürün vermesi kolaylaşır. Buna ek olarak, saksıda bitkiye fazla gelen suyun akabileceği bir alan olması gerekiyor.

Sağlıklı bir toprakla birlikte bitkilerin doğru sulanması da oldukça önemli. Bitkilerin su ihtiyacı türüne göre değişiyor. Bu sebeple, yetiştirmek istenilen bitkinin su ihtiyacı doğru olarak bilinmesi gerekiyor. Özellikle aynı saksıda birden fazla bitki bulunuyorsa, bu bitkilerin su ihtiyacının benzer miktarda olması gerekiyor. Mantar oluşumuna karşı sulama işleminin gündüz yapılması en önemli püf noktaları arasında yer alıyor. Özellikle çabuk büyüyen meyve bitkileri dengesini sağlayamayacağından uygun ebatta destek çubukları kullanılması tavsiye ediliyor.


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