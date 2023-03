Karpuz kaç günde bir sulanır, suyu sever mi? Karpuz kaç günde olgunlaşır, verimi nasıl artırılır?

Karpuz yetiştiricilerin merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri karpuzun kaç günde bir sulanması gerektiğidir. Sıcak iklimle özdeşleşen bitkiler arasında yer alan karpuz toprakta açılan çukurların içerisine çekirdek ekimi ile yetiştirilir. Rengiyle ve lezzetiyle adeta iştah açıcı olan karpuz meyvesini kendi bahçenizde de yetiştirebilmeniz mümkündür. Karpuz yetiştirmek için gerekli ortam ve kumlu toprak bulunduğu takdirde herkes karpuz yetiştirebilir.

Karpuz kaç günde bir sulanır?

Yaz aylarının en sevilen ve vazgeçilmez meyvelerinden biri olan karpuz bakımı için yapılması gereken bazı işlemler bulunur. Sıcak havaları seven karpuz, çekirdek ekimi gerçekleştikten sonra muhakkak can suyuna ihtiyaç duyar. Hemen her bitkide olduğu gibi karpuzun da can suyunun verilmesi şarttır. Genel olarak ilkbahar mevsiminde ekilen karpuz, ilkbaharın sonlarına doğru 10 günde 1 kere olmak üzere sulanmalıdır.

Karpuz kaç günde olgunlaşır?

Genel olarak bahçe ve tarlalarda toprakta olgunlaşan bitkiler arasında bulunan karpuz yetiştirilirken gerekli olan güneş ışığı ve su takviyesi mutlaka yapılmalıdır. Gerekli miktarda güneş ışığı ve su takviyesi alan karpuz zamanında olgunlaşır. Karpuz yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği "Karpuz kaç günde olgunlaşır?" sorusuna verilecek yanıt net bir süreden oluşmaz. Fakat genel olarak karpuzun olgunlaşma süresi 90 gün olarak bilinir. İlkbahar aylarında ekilmiş olan karpuz yaz başlarında olgunlaşmış olarak hasat edilebilir.

Karpuz bitkisi suyu sever mi?

Karpuz yetiştirme işleminden yüksek bir verim alınmak isteniyorsa karpuz yetiştirme koşulları dikkate alınmalıdır. Karpuz yetiştirme koşulları için temel olarak karpuzun tarla ve bahçelerde yetiştirilmesi gerekir. Fakat uygun koşullar sağlandığı zaman karpuz saksıda da yetiştirilebilen bir meyvedir. Karpuz yetiştirme koşulları başında mineral bakımından zengin olan nemli bir toprak gerekir. Karpuz yetiştirmenin temel koşulu toprağıdır. Bunun yanı sıra yine karpuz yetiştirmekten tam verim elde edilmek isteniyorsa toprağın sıcaklığının 12 dereceden aşağı düşmemesine de dikkat edilmelidir. Bu bağlam karpuzun gerekli olan güneş ışığına kavuşması şarttır.

"Karpuz bitkisi suyu sever mi?" sorusuyla karşılaşıldığı karpuzun suyla barışık bir bitki olduğu söylenebilir. Özellikle de ilk dikim süreci boyunca bol bir şekilde su verilmesi gerekir. Yine karpuzun gelişim döneminde de özellikle sıcak bir ortamda yetiştiriliyor ise toprağın nem dengesinin mutlaka sağlanması gerekir. Bu yüzden de yapılması gereken şey karpuzu düzenli aralıklarla sulamaktır.

Karpuz verimi nasıl artırılır?

Karpuz verimi artırılmak isteniyorsa yetiştirilme koşulları düzenli bir şekilde kontrol edilmelidir. Karpuzun gelişim sürecinde takviyelere başvurulabilir. Ayrıca yapılması gereken şeyler arasında toprağın önceden sürülmesi ve gübrelenmesi de bulunur. Karpuz 75 cm aralıklarla dikildiği zaman daha verimli yetişir. Özellikle yaz aylarında düzenli sulamayla verim alınan karpuzun zamanında olgunlaşması bu sayede gerçekleşir.

Karpuz yetiştirirken sulama işlemleri arasında araştırılan konulardan biri de "Karpuz nasıl sulanır?" konusudur. Karpuzun sulaması yetiştirilmesinde en önemli konulardan biridir. Karpuz yetiştirilirken sulama işlemi meyve verme dönemine kadar sık bir şekilde yapılmamalıdır. Sulama işlemi meyvelerin boyu 5 cm'yi aştıktan sonra rutin bir şekilde sulama işlemine geçilir. Sulama yapılırken dikkat edilmesi gereken konulardan biri de suyu köklere yöneltmeli, yapraklardan uzak bir şekilde sulama yapılmalıdır.