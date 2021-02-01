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Bitlis'te 3 çocuk karın altında kaldı

01.02.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Bitlis'te 3 çocuk karın altında kaldı

Bitlis'te inşaatı devam bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin yoldan geçerken üzerine düştüğü 3 çocuk, karın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde inşaatı devam eden 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, yoldan geçen 3 çocuğun üzerine düştü. Olay yerine gelen UMKE, AFAD, polis özel harekat, belediye ekipleri, çevredeki vatandaşlarla çocukları kar kütlesinin altından çıkardı.

Üç çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kar kütlesi altında başka birinin olabileceği ihtimali üzerine çalışmasını sürdürüyor.

Vali Oktay Çağatay, AA muhabirine, hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirtti. (AA)

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