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Bitlis'te köpekler tarafından ısırılmışlardı! Kuduz şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen çocukların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

03.11.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te iki çocuk köpekler tarafından ısırılmış ve kuduz şüphesiyle Ankara'ya sevk edilmişlerdi. Çocukların sağlık durumuyla ilgili olarak Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Diğer hasta 9 yaşında erkek çocuk. Bacağından ısırıldığını söylemiş. Bugün veya yarın sağlıkla taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

Bitlis'te köpekler tarafından ısırılmışlardı! Kuduz şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen çocukların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde yaşayan P.E. (10) ve M.E. (12), bir hafta önce sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuklar, kaldırıldıkları Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından doktorların kuduz teşhisi koymasıyla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'ne sevk edilmişlerdi.

"BUGÜN VEYA YARIN TABURCU ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, 2 çocukla ilgili olarak; "Diğer hasta 9 yaşında erkek çocuk. Bacağından ısırıldığını söylemiş. Isırdığı söylenen köpek 10 gün sonra yeniden görülmüş, bu önemli. Bugün veya yarın sağlıkla taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

KEDİ VE KÖPEKLERE KUDUZ AŞISI

Öte yandan yaşanan olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, belediye personelleri ile ilçe merkezi ve köydeki sokak köpekleri ve kedilere kuduz aşısı yaptı.

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Kaynak: DHA

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