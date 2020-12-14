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  4. Bitlis’te PKK'ya ait yüzlerce kilo gıda malzemesi ele geçirildi

Bitlis’te PKK'ya ait yüzlerce kilo gıda malzemesi ele geçirildi

14.12.2020 22:37 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te PKK'ya ait yüzlerce kilo gıda malzemesi ele geçirildi

Bitlis'te PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, toprağa gömülü 2 ayrı depoda yüzlerce kilo gıda malzemesi ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca PKK/KCK'nın kış üslenmesini önlemek amacıyla ‘Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Eyup Fidan 2020- 165’ adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlere ait toprağa gömülü 2 ayrı depo tespit edildi. Depolarda yapılan aramalarda; 3 adet jelikan bidon, 500 kilogram un, 100 kilogram bulgur, 60 litre sıvı yağ, 500 adet kuru fasulye konservesi, 50 kilogram kuru fasulye, 20 kilogram pirinç, 150 kilogram çay, 150 kilogram küp şeker, 170 kilogram salça, 55 kilogram zeytin, 95 kilogram tuz, 100 kilogram makarna, 25 kilogram nohut, 40 kilogram kırmızı mercimek, 30 kilogram çokokrem, 42’şer kilogram pekmez ve tahin, 15 adet margarin yağı, 24 kilogram kuru maya, 5 kilogram bal, 15 kilogram reçel, 4 adet koli bandı, 60 adet kalem, 10 adet defter, 10 adet not defteri ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada delil niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğerlerinin ise imha edildiği bildirildi. (DHA)

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