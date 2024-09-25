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Bitlis'teki 4.5 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı! Naci Görür'den açıklama, oraya dikkatleri çekti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.09.2024 19:08
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Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem bölgede paniğe yol açtı. Valilik yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun yaşanmadığını ifade etti. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada "6 Şubat depremlerinde Arap levhası kuzeye savrulmuş ve Bitlis- Zagros hattını ve Van Gölü güneyini baskı altına almıştı. Bu aralar Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat!" dedi.

Bitlis'teki 4.5 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı! Naci Görür'den açıklama, oraya dikkatleri çekti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.50'de kaydedilen deprem, 7 kilometre derinlikte oluştu.

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VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "Tatvan ilçesinde saat 14.50'de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın tüm ekipleri, saha taramalarına gecikmeksizin başlamıştır. An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"BİTLİS-ZAGROS HATTINA VE ÇEVRESİNE DİKKAT!"

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bitlis-Yumrukaya/ Tatvan’da 4,7 deprem oldu. Daha önce buralarda deprem beklediğimizi söylemiştik. Zira 6 Şubat depremlerinde Arap levhası kuzeye savrulmuş ve Bitlis- Zagros hattını ve Van Gölü güneyini baskı altına almıştı. Bu aralar Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat!"

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Anahtar Kelimeler:
deprem Bitlis naci görür
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