Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Ekinci, UMAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Abdulkerim Çevik'in, iki aile arasındaki husumeti sona erdirmek isterken gerçekleşen bir silahlı saldırıyla hayatını kaybettiğini belirtti.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, ilim ve fikir adamlarının toplumları aydınlatan ve onlara doğru istikamet veren kandiller gibi olduğunu aktardı.

"UMAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Abdulkerim Çevik hoca, iki aile arasındaki husumeti sona erdirmek isterken gerçekleşen bir silahlı saldırı ile hayatını kaybetmiştir." ifadesini kullanan Ekinci, şunları kaydetti:

"İlim adamlarına yönelik bir saldırı aynı zamanda toplumun huzur ve barışına yönelik bir saldırıdır. Bu elim olayın iyi niyetli, hayırlı bir çabadan sonra vuku bulması üzüntümüzü daha da artırmıştır. Halbuki ilim ve fikir adamları aynı zamanda akil kişiler

olarak toplumun huzur ve iç barışına da katkı verirler. İlim adamlarının barış ve huzur ile ilgili olumlu rollerinin etkilenmemesi en büyük temennimizdir."