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Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 23:08 | Son Güncelleme

Şarampole devrilen kamyonetteki uzman çavuş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu uzman çavuş Zafer Özdemir hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hizan ilçesine bağlı Kayaş köyü mevkisinde Zafer Özdemir'in (25) kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü Zafer Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan Yusuf, Emrah ve Selahattin Özdemir yaralandı.

Ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybeden Zafer Özdemir'in Hizan Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hizan Kaza

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