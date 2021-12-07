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  4. 'Bitrota' kripto para vurgununda yeni gelişme! İstanbul'a getirildi

'Bitrota' kripto para vurgununda yeni gelişme! İstanbul'a getirildi

07.12.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

’Bitrota’ isimli kripto para borsası hakkında başlatılan soruşturma kapsamda Antalya’da gözaltına alınan K.A., İstanbul’a getirildi.

'Bitrota' kripto para vurgununda yeni gelişme! İstanbul'a getirildi

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Adliyesi’ne gelen 2 kişi, kripto para borsası üzerinden mağdur olduğunu iddia ederek savcılığa şikayette bulunmuş, bunun üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞ

Yapılan çalışmalarda ’Bitrota’ isimli para borsasını devreye sokan Endless Yazılım Teknoloji A.Ş.’nin 2018 yılında Kayseri’de kurulduğu ve bir süre sonra buradan taşındığı bilgisine ulaşılması üzerine şirket yöneticileri K.A. ve H.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında Antalya’da yakalanan K.A., tarifeli uçakla bu akşam saat 20.30 sıralarında İstanbul’a getirildi.

Uçağın İstanbul Havalimanı’na inişinin akabinde K.A., uçağa gelen polis ekipleri tarafından alınarak sorgu için emniyete götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kripto para
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