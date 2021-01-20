Bıyığı ve keçi sakalıyla son derece sevimli görünen sokak kedisi viral oldu

Bıyığı ve keçi sakaları sayesinde son derece sevimli görünen sokak kedisi, sıra dışı görüntüsüyle viral oldu.

43 yaşındaki Nampeung Rodruengkhun, bu sıra dışı görünen yavru kediyi ilk kez Tayland’ın Ratchaburi bölgesinde bir Budist tapınağında gördü. O esnada sevimli yavru, peşindeki dört köpekten kaçmaya çalışıyordu, neyse ki onu Nampeung ve kızı köpeklerin elinden kurtardı ve sonra iki bu kedide özel bir şey olduğunu fark etti.

YÜZÜ BOYALI SANDILAR

Kedinin yüzündeki lekeler o kadar dikat çekiciydi ki, Nampeung bir an birisi tarafından boyandığını bile düşündü.

Anne ve kız küçük kediyi sahiplenip ismini yerel dilde hediye anlamına gelen Jaokongkwan koymaya karar verdi.

Nampeung, kedinin bir fotoğrafını internette evcil hayvanlarla ilgili bir sayfaya yükledi ve fotoğraflar bir anda viral oldu.

"ONU BULDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Nampeung “Kedimizin kalp şeklinde ki sakalı onu daha da özel yapıyor. Onu bulduğumuz için çok şanslıyız. Arkadaşlarım kediye bıyık şeklindeki lekesinden dolayı muhtar diyor” dedi.

Kedinin sakalı, aşağıdan bakıldığında kalp şeklinde.