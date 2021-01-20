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  4. Bıyığı ve keçi sakalıyla son derece sevimli görünen sokak kedisi viral oldu

Bıyığı ve keçi sakalıyla son derece sevimli görünen sokak kedisi viral oldu

20.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Bıyığı ve keçi sakalıyla son derece sevimli görünen sokak kedisi viral oldu

Yeni sahibi tarafından dört köpekten kaçmaya çalışırken fark edilen yavru kedi, kendine özgü özellikleri sayesinde viral oldu.

Bıyığı ve keçi sakaları sayesinde son derece sevimli görünen sokak kedisi, sıra dışı görüntüsüyle viral oldu.

43 yaşındaki Nampeung Rodruengkhun, bu sıra dışı görünen yavru kediyi ilk kez Tayland’ın Ratchaburi bölgesinde bir Budist tapınağında gördü. O esnada sevimli yavru, peşindeki dört köpekten kaçmaya çalışıyordu, neyse ki onu Nampeung ve kızı köpeklerin elinden kurtardı ve sonra iki bu kedide özel bir şey olduğunu fark etti.

YÜZÜ BOYALI SANDILAR

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Kedinin yüzündeki lekeler o kadar dikat çekiciydi ki, Nampeung bir an birisi tarafından boyandığını bile düşündü.

Anne ve kız küçük kediyi sahiplenip ismini yerel dilde hediye anlamına gelen Jaokongkwan koymaya karar verdi.

Nampeung, kedinin bir fotoğrafını internette evcil hayvanlarla ilgili bir sayfaya yükledi ve fotoğraflar bir anda viral oldu.

"ONU BULDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Nampeung “Kedimizin kalp şeklinde ki sakalı onu daha da özel yapıyor. Onu bulduğumuz için çok şanslıyız. Arkadaşlarım kediye bıyık şeklindeki lekesinden dolayı muhtar diyor” dedi.

Kedinin sakalı, aşağıdan bakıldığında kalp şeklinde.

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Henüz iki aylık olan kedi, başka 10 kedinin daha sahiplenildiği yeni evinde yaşıyor. Jaokongkwan, benzersiz görünümüyle viral olan ilk kedi değil.

Jaokongkwan, sahiplenilerek sokaktan kurtarıldı.
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Yüzünde küçük bir iz olan başka bir yavru kedinin fotoğrafları kısa süre önce internette yayılmış ve yavru süper star haline gelmişti.

Twitter postu, binlerce kez paylaşılmış ve birçok insan yorum yapmıştı. Bir Twitter kullanıcısı “Gördüğüm en harika şey” derken, Çince’den çevrilen başka bir yorumda “Çok sevimli. Umarım ona harika bir ev bulunur” sözleri yer aldı.

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