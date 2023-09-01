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    4. Biyolojik baba olmadığını radyodan ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi... Gelin ne yapacağını şaşırdı

    Biyolojik baba olmadığını radyodan ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi... Gelin ne yapacağını şaşırdı

    01.09.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gana’nın Kumasi bölgesinde ismi açıklanmayan bir adam evliliği sırasında dünyaya gelen çocuklarına DNA testi yaptırmaya karar verdi. Testin sonucunda çocuklarının biyolojik babası olmadığını öğrenen adam durumu yerel bir radyo programında ifşa etmek istedi. Tadyo istasyonunun çıkışında ise kayınvalidesi ve eşiyle karşılaşınca ortalık bir anda karıştı.

    Gana’daki Kumasi merkezli bir radyo istasyonu programına konuk olan ismi açıklanmayan bir adam karısının kendisini aldattığını söyleyerek evliliği sırasında dünyaya gelen çocuklarının biyolojik babası olmadığını dile getirdi. Programı dinleyen eş ve kayınvalide radyo istasyonunu adeta bastı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine taraflar uzun süren tartışmanın ardından sakinleşmeyi başardı.

    SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

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    Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşırken damat ve kayınvalidenin arasında yaşanan şiddetli tartışmada gelinin ne yapacağını bilemediği fark edildi. Olaya yorumlarda gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Eğer taraflardan biri DNA testi yaptırmaya karar verdiyse kavga kaçınılmazdır” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yani kadın aldattı ama o ve annesi adamla mı kavga ediyor?" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Aldatma DNA ihanet

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