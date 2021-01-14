‘Biz senin komşunuz, yardım etmeye geldik’ diyerek içeri girdiler! Yaşlı kadın hayatının şokunu yaşadı

Olay, önceki gün İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Çiğdem Göçer ve kızı S.G. yalnız yaşayan Bülbül Kocaoğlu'nun, evine gidip, ‘Biz senin komşunuz, yardım etmeye geldik’ dedi. Anne ve kızı, ‘Bereket getirir, paralarının yanına koy’ diyerek verdikleri zarfla Kocaoğlu’nun biriktirdiği 6 bin lirasının yerini öğrendi. Dolandırıcılar, yanlarında getirdikleri meyve suyunu Kocaoğlu’na vererek bir bardak getirmesini istedi. Kocaoğlu mutfağa gidince anne ve kızı, yerini öğrendikleri 6 bin lirayı alarak kaçtı. Parasının çalındığını anlayan Bülbül Kocaoğlu, komşularına haber verdi, onlarda polise bildirdi.

10 FARKLI GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

İhbar üzerine adrese gelen Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelileri tespit etmek için adrese geliş gidiş istikametlerindeki 10 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 30 saat görüntü izledi. Ekipler, şüphelilerin geldikleri otobüsün plakasını belirledi. Otobüsteki güvenlik kamerasından şüphelilerin Çiğdem Göçer ve kızı S.G. olduğu belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çiğdem Göçer tutuklandı, kızı ise serbest bırakıldı.