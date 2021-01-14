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‘Biz senin komşunuz, yardım etmeye geldik’ diyerek içeri girdiler! Yaşlı kadın hayatının şokunu yaşadı

14.01.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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‘Biz senin komşunuz, yardım etmeye geldik’ diyerek içeri girdiler! Yaşlı kadın hayatının şokunu yaşadı

Samsun'da evine gittikleri 82 yaşındaki Bülbül Kocaoğlu’nu 'Bereket getirir, paralarının yanına koy’ diyerek zarf verip, yerini öğrendikleri 6 bin lirayı alarak kaçan Çiğdem Göçer ve kızı S.G. yakalandı. Anne tutuklanırken, kızı ise serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Çiğdem Göçer ve kızı S.G. yalnız yaşayan Bülbül Kocaoğlu'nun, evine gidip, ‘Biz senin komşunuz, yardım etmeye geldik’ dedi. Anne ve kızı, ‘Bereket getirir, paralarının yanına koy’ diyerek verdikleri zarfla Kocaoğlu’nun biriktirdiği 6 bin lirasının yerini öğrendi. Dolandırıcılar, yanlarında getirdikleri meyve suyunu Kocaoğlu’na vererek bir bardak getirmesini istedi. Kocaoğlu mutfağa gidince anne ve kızı, yerini öğrendikleri 6 bin lirayı alarak kaçtı. Parasının çalındığını anlayan Bülbül Kocaoğlu, komşularına haber verdi, onlarda polise bildirdi.

10 FARKLI GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

İhbar üzerine adrese gelen Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelileri tespit etmek için adrese geliş gidiş istikametlerindeki 10 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 30 saat görüntü izledi. Ekipler, şüphelilerin geldikleri otobüsün plakasını belirledi. Otobüsteki güvenlik kamerasından şüphelilerin Çiğdem Göçer ve kızı S.G. olduğu belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çiğdem Göçer tutuklandı, kızı ise serbest bırakıldı.

'KAPIYI VE PENCEREYİ AÇMAYA KORKUYORUM'

Yaşadığı şokun ardından kapısını ve penceresini dahi açmaya korktuğunu belirten Bülbül Kocaoğlu, “Doktora gitmek için harçlığımdan artırdığım 6 bin TL’yi çaldılar. Oğlumun, kız kardeşimin tedavim için verdiği parayla özel doktora gidecektim. Evde temizlik yaparken çok yoruldum. 2 kadın kapıma geldi. Ben de gelenlerin komşum olduğunu sandım. Yüzlerinde maske olduğu için tanıyamadım. Kapıyı açar açmaz içeri girerek eşyalarımı karıştırmaya başladılar. Ellerinde para dolu olduğunu söyledikleri bir zarf getirdiler. ‘Teyze paran bereketlensin, al diğer paralarının yanına koy’ diyerek zarfı verdiler. Sonrasında kadınlardan biri getirdikleri meyve suyunu ikram etmem için beni mutfağa gönderdi. O sırada diğer kadın odamı karıştırmaya başladı. Ben içeri girmek için hareketlenince de diğer kadın beni engelleyerek önümü kesti. Param odada yastığımın altındaydı. Paramın çalındığını anlayınca komşum polisi arayarak ihbarda bulunmuş. Kulaklarım duymuyor, gözüm görmüyor ve düştüğüm için kafama 13 dikiş atıldı. Dikişi aldırmak için doktora gidecektim ama kimlik kartımı da çalmışlar. Paramı aldınız anladım da kimlik kartımdan ne istediniz? Şikayetçiyim“ dedi.

Kocaoğlu, parasının iade edilmesini beklerken, dolandırıcıların yakalanmasında emeği geçen polislere de teşekkür etti.

Kaynak: DHA


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