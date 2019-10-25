"Bize demokrasi dersi vermeye kalkanlara hukukla yaklaşacağız"

TEKİRDAĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bize demokrasi dersi vermeye kalkanlara, bize insan hakları dersi vermeye kalkanlara, tıpkı bugüne kadar olduğu gibi inadına sevgiyle inadına hukukla inadına adaletle yaklaşacağız." dedi.

Valilik ve Süleymanpaşa Belediyesi ziyaretinin ardından, İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, son günlerde ülke olarak sporda çok güzel başarılar elde edildiğini belirterek, "Jimnastikte İbrahim kardeşimizin başarısıyla gururlandık. Voleybolda kızlarımız şampiyonluğu kıl payı kaybetti. Boksta kızlarımız şampiyonluk kazandı. Bu yüzden kadınlarımızın sporda öncü olması lazım. A Milli Futbol Takımı'mız önce Fransa'yı Konya'da yendi, sonra Arnavutluk'u yendik, Fransa ile berabere kaldık, önümüzdeki maçta İzlanda'yı yeneceğiz. Euro 2020'ye hep birlikte gideceğiz." diye konuştu.

- "Bu şanlı bayrağı ilelebet böyle dalgalandıracağız"