Bize tarzından bahset, dolabında mutlaka olması gereken parçayı söyleyelim!

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Bir dış giyim seçsen, hangisini tercih edersin?
Oversize bir bomber ceket.
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Aksesuar kullanımı konusunda ne düşünüyorsun?
Ne kadar çok, o kadar iyi!
Sadece rahat parçalar tercih ederim.
Retro aksesuarlar vazgeçilmezim.
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Tatildeyken hangi kıyafeti yanından ayırmazsın?
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Bir kıyafetin olmazsa olmaz özelliği nedir?
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Hangi çanta senin tarzını tamamlar?
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Bir etkinlik düzenleseydin, nasıl bir konsept olurdu?
80'ler temalı bir etkinlik.
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Son olarak bir trendin peşinden gitmek istesen, bu hangisi olurdu?
Minimalist kapsül gardırop.
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