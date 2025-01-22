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Bize tarzından bahset, dolabında mutlaka olması gereken parçayı söyleyelim!

03.01.2025 17:21
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Tarz, insanın kendini ifade etme biçimidir! Şimdi sorularımıza cevap ver ve dolabında mutlaka olması gereken o vazgeçilmez parçayı birlikte keşfedelim!

Bize tarzından bahset, dolabında mutlaka olması gereken parçayı söyleyelim!

Hazırsan başlıyoruz!

Bize tarzından bahset, dolabında mutlaka olması gereken parçayı söyleyelim!

1/7

Bir dış giyim seçsen, hangisini tercih edersin?

Bir dış giyim seçsen, hangisini tercih edersin?
Düz bir trençkot.
Renkli bir peluş mont.
Oversize bir bomber ceket.
Ekose bir blazer.
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Aksesuar kullanımı konusunda ne düşünüyorsun?

Aksesuar kullanımı konusunda ne düşünüyorsun?
Az ve öz.
Ne kadar çok, o kadar iyi!
Sadece rahat parçalar tercih ederim.
Retro aksesuarlar vazgeçilmezim.
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Tatildeyken hangi kıyafeti yanından ayırmazsın?

Tatildeyken hangi kıyafeti yanından ayırmazsın?
Klasik bir elbise.
Renkli bir pareo.
Şort ve tişört.
Vintage bir tişört.
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Bir kıyafetin olmazsa olmaz özelliği nedir?

Bir kıyafetin olmazsa olmaz özelliği nedir?
Kaliteli kumaş.
Çarpıcı renkler.
Rahatlık.
Eşsiz bir tasarım.
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Hangi çanta senin tarzını tamamlar?

Hangi çanta senin tarzını tamamlar?
Deri bir clutch.
Renkli bir tote bag.
Sırt çantası.
Küçük bir vintage çanta.
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Bir etkinlik düzenleseydin, nasıl bir konsept olurdu?

Bir etkinlik düzenleseydin, nasıl bir konsept olurdu?
Siyah beyaz bir gala.
Renkli bir parti.
Doğa yürüyüşü.
80'ler temalı bir etkinlik.
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Son olarak bir trendin peşinden gitmek istesen, bu hangisi olurdu?

Son olarak bir trendin peşinden gitmek istesen, bu hangisi olurdu?
Minimalist kapsül gardırop.
Athleisure.
Parlak ve neon renkler.
Retro yeniden dönüş.
Anahtar Kelimeler:
moda güzellik Philips Yaşam Kategorisi
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