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"Bizim için mesele bir demokrasi meselesi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2019 12:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: - "Bir demokrasi anlayışımız var. O demokrasi anlayışının içine yanlış yapılan şeyleri eleştirmek, millet iradesinin ortaya koyduğu sonucun gerçekleşmesi için ona engel olan yanlış kişileri eleştirmek var. Bizim için mesele bir demokrasi meselesi"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bazı belediyelere kayyum atanmasına tepki göstermelerinin bazı kesimler tarafından eleştirildiğini belirterek, "Bir demokrasi anlayışımız var. O demokrasi anlayışının içine yanlış yapılan şeyleri eleştirmek, millet iradesinin ortaya koyduğu sonucun gerçekleşmesi için ona engel olan yanlış kişileri eleştirmek var. Bizim için mesele bir demokrasi meselesi" dedi.

CHP Ege Bölge Toplantısı, İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Salıcı, dün İstanbul'da yaşanan depremden dolayı yaralanan, zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Deprem sonrası toplanma alanlarının yeniden gündeme geldiğini anımsatan Salıcı, bu alanların çoğunun imara açıldığını iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yıllardır depreme ayırması gereken bütçeyi başka kalemlere harcadığını ileri süren Salıcı, bazı yıllar temsil ağırlama giderlerinin deprem için ayrılan bütçeden daha yüksek olduğunu öne sürdü.

Van, Diyarbakır ve Mardin'de belediyelere kayyum atanmasına CHP olarak tepki gösterdiklerini, bu tepkinin bazı kesimlerce eleştirildiğini ifade eden Salıcı, şöyle konuştu:

"Diyorlar ki 'Siz neden bu kararı eleştiriyorsunuz.' Bizim sizde olmayan bir vasfımız var. Bir demokrasi anlayışımız var. O demokrasi anlayışının içine yanlış yapılan şeyleri eleştirmek, millet iradesinin ortaya koyduğu sonucun gerçekleşmesi için ona engel olan yanlış kişileri eleştirmek var. Eleştirilmesi gereken konu hangi partiyle alakalı, hangi partinin adayı, hangi partinin belediye başkanı, genel başkanı biz buna bakmıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisinin başına geldiğinde de eleştiriyoruz, HDP'nin başına geldiğinde de eleştiriyoruz, başka birisinin başına geldiğinde de eleştireceğiz. Bizim için mesele bir demokrasi meselesi, bizim için mesele bir siyasi parti meselesi değil."

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de toplantıda bir konuşma yaptı.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Tuncay Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'tan CHP milletvekilleri, il başkanları, mevcut ve eski belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

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CHP Ege Bölge Toplantısı Oğuz Kaan Salıcı

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