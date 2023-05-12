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Bizzat o isim tarafından imzalanmış! Açık artırmada dudak uçuklatan fiyata satıldı

12.05.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın kurucu ortaklarından olan Steve Jobs tarafından imzalanmış 175 dolarlık bir çek, düzenlenen bir açık artırmada dudak uçuklatan bir fiyata satıldı. Şirketin kuruluş yılı olan 1976'da bizzat Jobs tarafından doldurulup imzalanmış çekin üstünde yer alan bir 'detay' nedeniyle dikkate değer olduğu belirtildi.

Bizzat o isim tarafından imzalanmış! Açık artırmada dudak uçuklatan fiyata satıldı

Steve Jobs, bu kez bizzat kendisi tarafından imzalanan ve açık artırmada satılan bir çek ile gündemde. Macrumors'un haberine göre, şirketin kuruluş yılı olan 1976'da bizzat Jobs tarafından imzalanmış olan çek, bir müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada 106 bin 985 dolara satıldı. Üstünde yazdığı kadarıyla söz konusu çekin ederi 175 dolardı.

ÇEKİN ÜSTÜNDEKİ 'DİKKATE DEĞER DETAY'

770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto adresinin yer aldığı çekin, ilk Apple adresini kullanması nedeniyle dikkate değer olduğu belirtildi.

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Bu adres aktarılanlara göre, Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın Jobs ailesinin garajında çalışırken kullandıkları servisin adresiydi.

İLK DEĞİL

Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından imzalanmış bir başka eski çek ise 2022 yılında açık artırmaya çıkarılmış ve 164 bin dolara satılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Steve Jobs

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