Blinken'dan itiraf gibi açıklama: Yeni bir iç savaş muhtemel senaryo!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Afganistan'da iç savaşın yeniden çıkabileceği iddialarına yönelik "Bu elbette ki muhtemel bir senaryo ama kimse Afganistan'da yeni bir iç savaşın yaşanmasını istemiyor." dedi.

CNN televizyonuna konuk olan Blinken, New Hempshire Senatörü Jeanne Shaheen'in "ABD'nin çekilmesi ile Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi veya yeni bir iç savaş çıkması işten bile değil." ifadesine ilişkin soru üzerine "Bu elbette ki muhtemel bir senaryo ama kimse Afganistan'da iç savaşın yeniden başlamasını istemiyor. Bunu Afgan halkı istemez, Afgan hükümeti ve Taliban'ın da istediğini düşünmüyorum. Afganistan'ın komşuları da bunu istemez." şeklinde konuştu.

Blinken, ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekmesinin bu ülke ile ilişkilerini bitireceği anlamına gelmediğini, aksine Kabil ile daha derin iş birliği içine gireceklerini vurguladı.

"BİRÇOK KONUDA ORTAĞIMIZ OLAN SUUDİ ARABİSTAN İLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEMİZ GEREKİR"

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik adım atılıp atılmayacağına ilişkin soru üzerine Blinken, Veliaht Prensin adının, ABD istihbarat raporunda açıkça o cinayetten sorumlu olarak geçmesinin başlı başına önemli olduğunu kaydetti.