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Blinken ve Paşinyan arasında kritik görüşme! Dikkat çeken Azerbaycan detayı

14.07.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açılamada “Blinken, tüm Ermeni tutukluların Azerbaycan’dan Ermenistan’a süratle geri gönderilmesine verdiği desteği yineledi” denildi.

Blinken ve Paşinyan arasında kritik görüşme! Dikkat çeken Azerbaycan detayı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

ERMENİSTAN HALKINI TEBRİK ETTİ

Blinken’ın 20 Haziran’daki seçimlerden ötürü Ermenistan halkını tebrik ettiği belirtilen açıklamada, “AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin seçmenlerin temel hak ve özgürlüklerine genel olarak saygı gösterildiğini ve adayların özgürce kampanya yürütebildiklerini tespit ettiği 20 Haziran seçimlerinin ardından Ermenistan halkını yürekten tebrik etti” ifadelerine yer verildi.

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Demokratik reformların sürdürülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Blinken’ın ABD’nin Dağlık Karabağ sorununa kalıcı bir siyasi çözüm bulmayı amaçlayan Minsk Grubu Eşbaşkanları sürecine verdiği desteği vurguladığı bildirildi.

AZERBAYCAN'DAKİ TUTUKLULAR

Blinken’ın Ermenistan’ı AGİT’e yapıcı bir şekilde katılmaya teşvik ettiği aktarılan açıklamada, “Blinken, tüm Ermeni tutukluların Azerbaycan’dan Ermenistan’a süratle geri gönderilmesine verdiği desteği yineledi” denildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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