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'Maduro Venezuelalı şirketlere 'Türkiye'de banka hesabı açın' talimatı verdi'

21.02.2019 11:42 | Son Güncelleme

Bloomberg haber ajansı, Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin 50'den fazla şirkete Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan'da banka hesapları açmaları yönünde çağrıda bulunduğunu yazdı.

'Maduro Venezuelalı şirketlere 'Türkiye'de banka hesabı açın' talimatı verdi'

Devlet Balkanı Maduro yönetiminden yetkililer ile şirket temsilcileri arasında gerçekleştirilen bir toplantıda konunun gündeme geldiği belirtilen haberde, "Maliye Bakanlığı bu ülkelerde nasıl banka hesabı açılabileceğini öğretmek adına bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi planlıyor" deniyor.

Şirketlerin uluslararası ödemelerini bu ülkelerde açacakları banka hesapları üzerinden yaparak yaptırımların etrafından dolaşmaları tavsiye ediliyor.

Venezuela ekonomisi ABD'nin katı yaptırımlarının da etkisiyle derin bir kriz içerisinde. Ülkede en temel gıda ve temizlik malzemelerine dahi erişim enflasyonun yüzde 360 bine ulaşmasıyla birçok Venezuelalı için imkânsız hale gelmiş durumda.

Konuya yakın iki yetkiliye dayandırılan Bloomberg haberinde, şirketlerin iktidarı zor duruma düşürmek adına üretimi yavaşlatması halinde hükümetin gerekli adımları atarak söz konusu firmaları cezalandıracağı uyarısının da yapıldığı aktarılıyor.

'DAHA FAZLA ZAM YAPMAYIN'

Pazartesi günü Venezuela'nın Ekonomiden sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Tareck El Aissami tarafından yönetildiği belirtilen toplantıda, şirket yöneticilerinden ürün fiyatlarına daha fazla zam yapmamalarının da istendiği belirtildi.

Bloomberg haberinde, "Hükümet yetkilileri ülkenin resmi döviz kuruna çıpalı bir fiyat artırım modeli üzerinde çalıştıklarını belirtti" deniyor.

Maduro hükümeti, ABD yaptırımlarına rağmen ekonomik krizi aşmanın arayışında. Ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol endüstrisi de son olarak ABD yaptırımlarının hedefi olmuş, kamuya ait petrol şirketinin ABD'deki mal varlıkları dondurulmuştu.

Venezuela'da ABD Doları'na erişimin giderek zorlaşması ülkenin en temel ihtiyaç malzemelerini dahi ithal etmesini zorlaştırıyor, ülkeye girebilen ihtiyaç malzemelerinin fiyatı da talebi karşılayamadığı için fiyatı oldukça yüksek oluyor.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido kendisini geçici Devlet Başkanı olarak ilan ettikten sonra ABD dahil çok sayıda ülke Guaido'yu Venezuela'nın resmi lideri olarak tanısa da, ordunun desteğini de arkasına alan Maduro hükümeti devlet mekanizmasının kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor.

Türkiye, Rusya, Hindistan ve Çin ise Maduro hükümetini desteklemeye devam ediyor ve ABD ile diğer Batılı ülkelerine Venezuela'nın iç işlerine karışmama çağrısı yapıyor.

Venezuela hükümeti 2018'de 900 milyon dolar değerinde altını rafine edilmesi için Türkiye'ye göndermişti.

Hindistan ise ABD yaptırımlarının ardından Venezuela'nın en büyük petrol alıcısı konumuna yükseldi.

Rusya ise zordaki Venezuela ekonomisine borç vererek destek olmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Maduro Türkiye Rusya banka hesabı

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