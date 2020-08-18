Bloomberg: Türkiye'de mobil oyunlar 5 yılda 2,4 milyar dolar yatırım çekti

Türkiye'nin mobil oyun sektörü yabancı yatırımcıların ilgi odağı oluyor. Bloomberg'ün haberine göre, Türkiye'de oyun geliştiricileri son 5 yılda Tencent Holdings, Netmarble Corp. ve Zynga Inc gibi şirketlerden 2,4 milyar dolar yatırım aldı.

Türkiye'de geliştirilen "kolay oynanabilir" oyunları yüz milyonlarca kez indirildiği belirtiliyor. Newzoo International BV'ye göre dünya çapında sektörün bu yıl yüzde 9,3 büyüyerek 160 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin Başkanı Özgür Karayalçın'a göre ilgi sürecek. Türk Lirası'nın Dolar karşısında değerini kaybetmesi, gelirlerinin önemli bir kısmı uluslararası pazarlardan gelen büyük oyun şirketlerinin Türkiye gibi pazarlara yönelmesine neden oluyor.

Karayalçın'a göre oyunun haftalar içinde geliştirilip, test edilip, indirilebilir hale gelmesi yatırımcıları çeken bir diğer unsur.

Bloomberg analisti Matthew Kanterman, "Düşük maliyet ve Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göre Doğu Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerde oyun geliştirenlerin sayısının fazla olması, Batılı şirketlerin Türkiye gibi ülkelere ilgisini artırdı" diyor.