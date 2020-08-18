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Bloomberg: Türkiye'de mobil oyunlar 5 yılda 2,4 milyar dolar yatırım çekti

18.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Türkiye'nin mobil oyun sektörü yabancı yatırımcıların ilgi odağı oluyor. Bloomberg'ün haberine göre, Türkiye'de oyun geliştiricileri son 5 yılda Tencent Holdings, Netmarble Corp. ve Zynga Inc gibi şirketlerden 2,4 milyar dolar yatırım aldı.

Bloomberg: Türkiye'de mobil oyunlar 5 yılda 2,4 milyar dolar yatırım çekti

Türkiye'nin mobil oyun sektörü yabancı yatırımcıların ilgi odağı oluyor. Bloomberg'ün haberine göre, Türkiye'de oyun geliştiricileri son 5 yılda Tencent Holdings, Netmarble Corp. ve Zynga Inc gibi şirketlerden 2,4 milyar dolar yatırım aldı.

Türkiye'de geliştirilen "kolay oynanabilir" oyunları yüz milyonlarca kez indirildiği belirtiliyor. Newzoo International BV'ye göre dünya çapında sektörün bu yıl yüzde 9,3 büyüyerek 160 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin Başkanı Özgür Karayalçın'a göre ilgi sürecek. Türk Lirası'nın Dolar karşısında değerini kaybetmesi, gelirlerinin önemli bir kısmı uluslararası pazarlardan gelen büyük oyun şirketlerinin Türkiye gibi pazarlara yönelmesine neden oluyor.

Karayalçın'a göre oyunun haftalar içinde geliştirilip, test edilip, indirilebilir hale gelmesi yatırımcıları çeken bir diğer unsur.

Yıllara göre Türkiye'de kurulan mobil oyun şirketlerinin sayıları. . .Bloomberg analisti Matthew Kanterman, "Düşük maliyet ve Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göre Doğu Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerde oyun geliştirenlerin sayısının fazla olması, Batılı şirketlerin Türkiye gibi ülkelere ilgisini artırdı" diyor.

Zynga, İstanbul merkezli Rollic Games'in yüzde 80 hissesi için bu ay 168 milyon dolar ödedi. Rollic Games, Temmuz ayının en çok indirilen oyunlarından Tangle Master 3D'nin geliştiricisiydi.

Bu, San Francisco merkezli şirketin bu yılki ikinci anlaşmasıydı. Şirket, Türkiye'de bulunan mobil oyun stüdyosu Peak'i de 1,8 milyar dolara satın aldı.

SensorTower'a göre, Peak'in geliştirdiği Toon Blast Temmuz ayında 600 bin kez indirildi ve 14 milyon dolar kazandı. Dünyanın en popular oyunlarından Candy Crush Saga ise 11 milyon kez indirildi ve 16 milyon kazandırdı.

İstanbul merkezli yeni kurulan şirketleri takip eden Startups.Watch'un kurucularından Serkan Ünsal'a göre büyük anlaşmalar dışında 2015'ten beri onlarca oyun firması toplam 2,8 milyon dolarlık yatırım çekti.

Ünsal, "Gelecek 5 yıl ulusal bir strateji izleyebilirsek oyun endüstrisi var olmakla kalmaz başka şirketleri de satın alabilir" diyor.

Startups.Watch'a göre 2019'da kurulan oyun şirketlerinin sayısı 44'e yükseldi.

https://www.youtube.com/watch?v=wi2cr5GQxiw

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