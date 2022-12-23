'Bloop' adı verildi, gizemi uzun yıllar çözülemedi! Bir yaratığa ait olabileceğinden bile şüphelenildi

1997'de bilim insanları Şili'nin güney sahilinin batısındaki bir bölgeden gelen garip, yüksek bir ses kaydettiler. Bu sese "bloop" adını verdiler. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ndeki (NOAA) araştırmacılar, bu sesi su altı volkanlarını ararken hidrofonlar (su altı mikrofonları) aracılığıyla kaydetti. ABD Donanması'nın geliştirdiği bu su altı mikrofonları, Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 3 bin kilometre uzaktaydı.

"ŞİMDİYE KADAR KAYDEDİLEN EN YÜKSEK SU ALTI SESLERİNDEN BİRİ"

Business Insider'ın haberine göre; yaklaşık bir dakika süren ses, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek su altı seslerinden biriydi. 'Bloop'un 16 kat hızlandırılmış hali, halihazırda bazı platformlardan dinlenebiliyor.

Yıllar geçtikçe, gizemli sesin kaynağı hakkında üretilen teoriler de çoğaldı. Bazıları bunun askeri tatbikatların, gemilerin, dev bir kalamarın, mavi balinaların veya yeni bir deniz yaratığının sesi olduğundan şüpheleniyordu.

NOAA'nın Pasifik Deniz Çevre Laboratuvarı'nın Akustik İzleme Projesi'nin baş bilim insanı Christopher Fox, 2017'deki bir röportajda "Hayvansal köken de dahil olmak üzere her olasılığı düşündük" dedi.

Sesi oluşturan şey, bilim insanlarını yıllarca meşgul etti. Ancak sesin gizemi yıllar boyu çözülemedi. Ta ki 2011 yılına kadar...

İŞTE GİZEMLİ SES HAKKINDAKİ RESMİ KARAR

2005'te akustik araştırma başlatılırken, 2011 yılına gelindiğinde NOAA'dan bilim insanları bir sonuca vardı. Resmi karar, sesin Antarktika buzulundan kopmakta olan bir buz tabakasının çatlaması sonucu oluşan bir "buz depremi"nin sesi olduğuydu.

NOAA'dan Robert Dziak, 2011 yılına kadar tüm verileri topladıktan sonra ajansın ne olduğunu kesin olarak açıklayabildiğini söyledi.

Dziak 2012'de Wired'a verdiği demeçte, "Buzun kırılma ve çatlama sesleri, güney okyanusunda baskın bir doğal ses kaynağıdır" dedi.

NOAA, iklim değişikliğiyle birlikte buz depremlerinin daha yaygın hale geldiği konusunda uyarıyor.



