Blumia nedir? Bulimia nervoza tedavisi belirtilere göre mi belirleniyor?

Geçmiş yüzyıllarda görülmüş olsa bile, tıp literatürü bu hastalığı yeni tanımıştır. Bu yüzden çok da netleştirilmiş bir tanımı yoktur. Özetlersek, kilo almaktan korkmak, aşırı yeme ataklarının olması ve sonrasında telafi edici davranışlarla giden bir hastalıktır.

BLUMİA İLE ANOREKSİYA ARASINDA FARK NEDİR?

Blumia ile anoreksiya arasındaki en önemli fark, anoreksiyada kişi hastalığını kabul etmez ve farkında değildir. Blumia hastalığında ise, hasta bunun farkındadır.

Anoreksiya hastası doktora başvurmayı genelde reddeder ve gizler. Blumia bunun farkındadır ancak kilo alma korkusuyla genellikle onda da başvurmama gibi eğilimler vardır.

Anoreksiyada kilo düşüktür. Blumiada ise genellikle normaldir ve çevresindeki insanlar tarafından da fark edilmesi güçtür. Blumiada kusmaya bağlı olarak sindirim sistemi bozuklukları, parmaklarda mide asidinin yarattığı yaralanmalar, diş çürükleri görülebilir.

Blumia ilaca kolay cevap verirken, anoreksiyada ilacın etkinliği daha azdır. Ortak özellikleri de, her ikisinin de tekrarlayıcı hastalıklar olmasıdır.