HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM'den anlamlı eleştiri: Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor

BM'den anlamlı eleştiri: Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor

21.09.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İnsanların eşitsizlikler karşısında hükümetlere ve BM dahil kurumlara güvenini yitirdiğine dikkat çekerek, "Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor." eleştirisinde bulundu.

BM'den anlamlı eleştiri: Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya liderlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve iklim krizi konusunda, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız." dedi.

BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.

Dünya liderlerine, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız ve yanlış yönde ilerliyoruz." uyarısıyla konuşmasına başlayan Guterres, "Dünyamız hiç bu kadar tehdit altında olmamıştı." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınından iklim krizine, Afganistan, Etiyopya, Yemen ve diğer ülkelerdeki krizlerden insan hakları ihlallerine, bilime yönelik saldırılardan aşı dağıtımındaki eşitsizliklere kadar birçok konuya değinen Guterres, "Dünyanın bazı yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş, kullanılmamış Kovid-19 aşılarını çöpte görüyoruz. Bazı ülkelerde aşı bolluğu, diğerlerinde boş raflar. Zengin ülkelerin çoğunluğu aşılandı. Afrikalıların yüzde 90'dan fazlası hala ilk dozunu bekliyor." diye konuştu.

Guterres, aşının rekor sürede bulunduğunu ancak dağıtımdaki eşitsizlikler yüzünden dünyanın "ahlaki ve etik anlamda başarısız olduğunu" söyledi.

Milyarder işadamı Jeff Bezos bugün uzaya fırlatılacakMilyarder işadamı Jeff Bezos bugün uzaya fırlatılacak

"MİLYONLAR AÇKEN MİLYARDERLER ZEVKİNE UZAYA GİDİYOR"

İnsanların, eşitsizlikler karşısında hükümetlere ve BM dahil kurumlara güvenini yitirdiğine dikkati çeken Guterres, "Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor." eleştirisinde bulundu.

Kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Birleşmiş Milletlerin yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek." dedi.

Öncelikle Afganistan, Myanmar, Suriye, Libya ve Yemen'deki krizin yanı sıra İsrail ve Filistin'deki çıkmazların çözümü ile barış ve güvenliğin sağlanması gerektiğini ifade eden Guterres, "Jeopolitik bölünmeler uluslararası iş birliğini baltalıyor ve Güvenlik Konseyinin gerekli kararları alma kapasitesini kısıtlıyor." diye konuştu.

Milyarderlerin 'yeni uzay' rekabetiMilyarderlerin 'yeni uzay' rekabeti

ABD ÇİN ANLAŞMAZLIĞI "BELAYI ÇAĞIRIYOR" UYARISI

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin'in ekonomi, ticaret, finans, teknoloji ve yapay zeka alanlarında iki farklı yaklaşım ve nihayetinde iki farklı askeri ve jeopolitik strateji ile anlaşmazlığa sürüklendiğine dikkati çeken Guterres, söz konusu anlaşmazlığın "belayı çağırdığı" ve Soğuk Savaş'tan daha kötü olabileceği uyarısı yaptı.

DİJİTAL VERİLERİN KORUNMASI ÇAĞRISI

Dijital platformlara ilişkin endişelerini de dile getiren Guterres, "Karşılaştığımız en büyük tehlikelerden biri de artan dijital platformlar, verilerin kullanımı ve kötüye kullanılması. Her birimiz hakkında geniş bir bilgi kütüphanesi oluşuyor ama o kütüphanenin anahtarları biz de değil." dedi.

Verilerin ne amaçla kimler tarafından toplandığının bilinmediğine ve davranış biçimlerinin metalaştırılıp satıldığına dikkati çeken Guterres, dijital platformlarda veri toplanmasına ilişkin yasal çerçeveler belirlenmesi çağrısı yaptı.

  • Gelecek nesillere kendi geleceklerini tasarlayabilmeleri için Özel Temsilci

Guterres, ayrıca şu an alınan kararların gençlere ve gelecek nesillere miras kalacağını ve bu yüzyılın sonuna kadar 10,9 milyar kişinin doğmasının beklendiğini belirterek, gelecek nesillerin kendi geleceklerini tasarlayabilmesi için Gelecek Nesiller Özel Temsilcisi atayacağını ve yeni bir BM Gençlik Ofisi kuracağını açıkladı. (AA)

ABD Başkanı Biden'dan BM 76. Genel Kurulu’nda açıklamalarABD Başkanı Biden'dan BM 76. Genel Kurulu’nda açıklamalar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldıKepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldı
Yer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladıYer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladı
Kömür sobası zehirlediKömür sobası zehirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Sıcak su bulmak için sondaj yaptırdı, tarlasından bakın ne çıktı

Sıcak su bulmak için sondaj yaptırdı, tarlasından bakın ne çıktı

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.