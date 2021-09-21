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ABD Başkanı Biden'dan BM 76. Genel Kurulu’nda açıklamalar

21.09.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, BM 76. Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." dedi. Biden, iklim krizi ile mücadelede gelişmekte olan ülkelere 100 milyar dolarlık bir yardım ulaştırmayı hedeflediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Biden'dan BM 76. Genel Kurulu’nda açıklamalar

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." dedi. Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti. Biden, bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu, ancak bunu sağlamanın en iyi yolunun egemen bir Filistin devletinin de olacağı "iki devletli çözüm" olduğunu söyledi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Afganistan’da 20 yıllık savaşı bitirdik.

Yönetimim daha barışçıl ve refah içeren bir gelecek için çalışmaya devam edecek.

Küresel sağlık güvenliğini finanse etmemiz gerekiyor.

Kutsal NATO ittifakımızın 5‘inci maddesine bağlılığımızın bir kez daha altını çizdik.

Bugün dünyada karşılaştığımız sorunları bırakın çözmeyi hiçbir şekilde ortadan kaldırmanız mümkün değil. Covid-19’u bombalarla ve silahlarla ortadan kaldırmanız mümkün değil. Bununla savaşabilmek için ortak bir bilim ve siyasi iradeye ihtiyacımız var.

Siber saldırılara karşı harekete geçme hakkımızı saklı tutuyoruz.

Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz.

İran’ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekeni yaparız. İran üzerine düşeni yaparsa anlaşmaya dönmeye hazırız.

Sürdürülebilir diplomasi ile Kore Yarımadası’nın tamamen nükleerden arındırılması da amaçlarımızdan biri. (AA/İHA)

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İran Joe Biden
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