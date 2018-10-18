HABER

BM’den flaş çağrı: Gazze patlıyor! Bu abartma ya da bir uyarı değil!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2018 22:41 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, İsrail ablukası altındaki Gazze'de insani durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekerek, "Gazze patlıyor, bu abartma ya da bir uyarı değil, gerçeğin ta kendisi" dedi. İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğin önlenmesi için zaman kalmadığını ve harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Mladenov, ”Aksi takdirde, sonuçlar herkes için korkunç olacak” dedi.

BM’den flaş çağrı: Gazze patlıyor! Bu abartma ya da bir uyarı değil!

BM Güvenlik Konseyi’ni Kudüs’ten video konferans ile Filistin’deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Mladenov, sahadaki durumun her geçen gün ”barışa hizmet etmeyen ebedi işgal, şiddet ve tek devlet gerçeğine dönüştüğü” uyarısında bulundu. Mladenov ”Gazze patlıyor, bu abartma ya da bir uyarı değil, gerçeğin ta kendisi” diye konuştu.

“HER İKİ KİŞİDEN BİRİ YOKSULLUK SINIRINDA”

Dünya Bankası’na göre Gazze’de işsizlik oranının yüzde 53’ü bulduğuna ve Filistinli gençlerin yüzde 70’inin işsiz olduğuna dikkati çeken Mladenov, her iki kişiden birinin yoksulluk sınırında yaşadığını söyledi. Mladenov, ”İnsani, ekonomik, güvenlik ve siyasi durum gibi tüm temel göstergeler kötüleşmeye devam ediyor. Hiç kimsenin istemeyeceği yıkıcı sonuçları olacak başka bir çatışmanın eşiğindeyiz ve bunun önlenmesi için kelimelerden çok daha fazlasına ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“SONUÇLAR KORKUNÇ OLACAK”

İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğin önlenmesi için zaman kalmadığını ve harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Mladenov, ”Aksi takdirde, sonuçlar herkes için korkunç olacak” dedi. Gazze’deki elektrik, su, hijyen, sağlık ve ekonomik koşulların derhal iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Mladenov, ”İnsani durumun iyileştirilmesi, gerginliğin artması tehlikesini azaltacak” diye konuştu. (AA)

PARTNERRüyanızda eğer sarhoş olduğunuzu görürseniz...Rüyanızda eğer sarhoş olduğunuzu görürseniz...
İnsan Hakları Örgütlerinden Türkiye’ye ‘Kaşıkçı’ Çağrısıİnsan Hakları Örgütlerinden Türkiye’ye ‘Kaşıkçı’ Çağrısı
İzmir’de Mülteci Ölümlerine Protestoİzmir’de Mülteci Ölümlerine Protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM Ortadoğu barış süreci Nikolay Mladenov Gazze

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 2 yorum
zaten anca bosbos konusursunuz.is icraate gelince yine 3 maymunu oynarsiniz...
Olan Gazze'de yaşayanlara, Filistinlilere olacak. BM ve liderler çıkıp hamasi nutuklar atacak. israil darılmış gibi yapıp küstahlık yapacak. 3 gün sonra gündem değişecek... Ve ölen öldüğüyle kalacak. Böyle gelmiş, böyle gider... Gerisi laf. gerisi hikaye, gerisi tiyatro.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
New York Times'tan flaş iddia: Suudi Arabistan o ismi sorumlu tutacak

New York Times'tan flaş iddia: Suudi Arabistan o ismi sorumlu tutacak

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

Rusya'da L-39 tipi bir eğitim uçağı düştü! Ekipler alarma geçti

Rusya'da L-39 tipi bir eğitim uçağı düştü! Ekipler alarma geçti

Kosova harekete geçti! Kendi ordularını kuracaklar

Kosova harekete geçti! Kendi ordularını kuracaklar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.