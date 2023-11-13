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BM'den Gazze açıklaması: İnsani felaket gözler önünde gerçekleşiyor

13.11.2023 21:31 | Son Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler (BM) abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

BM'den Gazze açıklaması: İnsani felaket gözler önünde gerçekleşiyor

BM yaptığı açıklamada, "Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 609’u çocuk, 3 bin 100’ü kadın olmak üzere 11 bin 360’a yükseldiği bildirilerek, saldırılarda yaralananların sayısının ise 28 bin 200’e ulaştığı aktarıldı. Açıklamada Batı Şeria’da ise İsrail güçlerinin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 180’e, yaralıların sayısının ise 2 bin 700’e yükseldiği ifade edildi.

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KAYIP VE ENKAZ ALTINDA OLAN 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ VAR

İletişim kesintileri nedeniyle bilgi toplamanın zor olduğu vurgulanan açıklamada, bin 700’ü çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişinin hala kayıp ya da enkaz altında olduğu aktarıldı.

Yakıtın tükendiği Şifa Hastanesi’nde ise 6 prematüre bebeğin ve 9 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail saldırılarında 202 sağlık personeli ve 36 sivil savunma mensubunun hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 130’dan fazla personelin de yaralandığı aktarıldı.

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35 HASTANEDEN 25'İ HİZMET DIŞI

Gazze Şeridi’ndeki 35 hastaneden 25’inin ve 72 sağlık tesisinden 53’ünün yakıtlarının tükenmesi ya da bombardımanlar nedeniyle hizmet dışı kaldığı aktarılan açıklamada, saldırılarda 60 ambulansın hasar aldığı ve 53’ünün tamamen hizmet dışı kaldığı ifade edildi. (AA)

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