HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM'den İsveç'e 'ırkçılık' çağrısı!

BM'den İsveç'e 'ırkçılık' çağrısı!

12.11.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsveç'i "sistematik ırkçılıkla mücadeleye" çağırdı.

BM'den İsveç'e 'ırkçılık' çağrısı!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından atanan bağımsız beş uzmandan oluşan heyet, İsveç'e "sistematik ırkçılıkla mücadele" çağrısında bulundu.

Konseyin bağımsız uzmanları, İsveç'i sistematik ırkçılıkla mücadele" çabalarını hızlandırmaya ve polis ile azınlık grupları arasındaki güveni yeniden tesis edecek stratejilere odaklanmaya çağırdı.

Irksal adalet ve eşitlik uzmanları, Tracie Keesee, Yvonne Mokgoro ve Juan Mendez, Stockholm, Malmö ve Lund'da çeşitli görüşmeler düzenledi.

Uzmanlar görüşmelerde, farklı renklerden insanlara karşı uygulanan ırk ayrımcılığı, sistematik ve yapısal ırkçılık, aşırı güç kullanımı ve diğer insan hakları ihlalleri alanlarında bilgi topladı.

Heyet ülkeye gerçekleştirdiği beş günlük ziyaret kapsamında, Adalet Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Suç Önleme Konseyi, Parlamento Ombudsmanlığı ve Eşitlik Ombudsmanlığı temsilcileri, İsveç Polis Otoritesi, Hapishane ve Veraset Hizmetleri üyeleri, İsveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu üyeleri, sivil toplum temsilcileri, araştırmacılar, akademisyenler ve farklı toplulukların temsilcileri ile bir araya geldi.

KEESEE'DEN AZINLIK AÇIKLAMASI

Keesee, AA'ya yaptığı açıklamada, "farklı renkten topluluklar" ve araştırmacılarla yapılan toplantılarda, birçok insanın kendi topluluklarının "polisle etkileşimleri" söz konusu olduğunda duyduğu endişeyi dile getirdiğini ifade etti.

Polisin azınlık gruplara uyguladığı "eşit olmayan muameleye" dikkati çeken Keesee, güvenlik güçleriyle bu topluluk arasındaki "kopmuş ilişkinin" doğasını anlamaya başlanmasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Keesee ayrıca İsveç Polisinin müdahaleye dayanmayan güvenlik tanımını genişletmesi gerektiğini ve çok kültürlü toplumu yansıtacak şekilde personelini çeşitlendirmesi gerektiğini vurguladı.

AZINLIKLAR İLE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA GERÇEK BİR GÜVEN YOK

İsveç polisine birçok kez nefret suçu ve ırkçılık konusunda karşı çıkışlarıyla tanınan gazeteci, yazar ve insan hakları aktivisti Alexandra Pascalidou da azınlıklar ile güvenlik güçleri arasında "gerçek bir güven" olmadığını kaydetti.

Azınlıkların hiçbir önlem alınmayacağını düşündükleri için ırkçı saldırıları polise bildirmeye bile isteksiz olduklarını ifade eden Pascalidou, "Biliyorsunuz, ne yazık ki haklılar, çünkü kendime yönelik tehditleri bildirdiğimde hiçbir şey olmadı." diye konuştu.

Pascalidou, ırkçılığa karşı mücadelenin İsveç’in gündeminde olmadığını ancak BM'nin müdahalesinin tartışmayı başlatacağını umduğunu söyledi.

Buna karşı verdiği mücadelede ölüm tehditleriyle bile karşı karşıya kaldığını kaydeden Pascalidou, "Kapımın önünde beni öldürmeye çalışan Naziler vardı." ifadesini kullandı.

HAPİSHANE ZİYARETLERİ

Heyet, Stockholm ve Malmö'deki polis gözaltı ve mahkeme öncesi gözaltı merkezlerini ziyaret ederken "hücre hapsine çok fazla başvurulduğu" konusunda endişelerini de dile getirdi.

Mendez ise İsveç'in artan çete suçları da dahil olmak üzere "meşru güvenlik sorunlarını" ve "gereksiz özgürlükten yoksun bırakma" üzerine odaklanan sorunları olduğunu kaydetti.

Mendez ayrıca, İsveç'i, mahkumlara BM Asgari Standart Kuralları olan "Nelson Mandela Kurallarına" tam olarak uymaya ve gözaltı alternatiflerine ayrıcalık tanımaya çağırdıklarını aktardı.

BM'den yapılan açıklamada, uzman heyetin ön bulgularını İsveç hükümetiyle paylaştığı ve ileriki aylarda yayımlanacak bir rapor hazırlayarak İnsan Hakları Konseyi'ne sunacaklarına yer verildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cadılar Bayramı faciasında 156 kişi ölmüştü! Soruşturmadaki kilit isim evinde ölü bulunduCadılar Bayramı faciasında 156 kişi ölmüştü! Soruşturmadaki kilit isim evinde ölü bulundu
Birbirlerine girmelerine ramak kaldı! "Ağır sonuçları olacak"Birbirlerine girmelerine ramak kaldı! "Ağır sonuçları olacak"
Bir dev iflas mı edecek? O sözler endişe yarattıBir dev iflas mı edecek? O sözler endişe yarattı
Anahtar Kelimeler:
İsveç bm

En Çok Okunan Haberler

Kripto para borsası FTX iflasını istedi! CEO'su istifasını duyurdu

Kripto para borsası FTX iflasını istedi! CEO'su istifasını duyurdu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara 1000 TL destek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara 1000 TL destek

Aralarındaki fark dikkat çekti! Hepsini geride bıraktı... İşte anketlerde önde giden lider

Aralarındaki fark dikkat çekti! Hepsini geride bıraktı... İşte anketlerde önde giden lider

İmamoğlu'nun dansına AK Parti'den tepki: Siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi...

İmamoğlu'nun dansına AK Parti'den tepki: Siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi...

Birbirlerine girmelerine ramak kaldı! "Ağır sonuçları olacak"

Birbirlerine girmelerine ramak kaldı! "Ağır sonuçları olacak"

Kaymakam ve Belediye Başkanı öncülüğünde yağmur duası

Kaymakam ve Belediye Başkanı öncülüğünde yağmur duası

İlginizi Çekebilir

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Hiç iyi bir fikir değil! Aç karnına içilen çayın zararını bir bilseniz...

Hiç iyi bir fikir değil! Aç karnına içilen çayın zararını bir bilseniz...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.