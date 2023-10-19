BM'den korkutan açıklama! 'Gazze’de sağlık sistemi çöktü'

BM Güvenlik Konseyi'nde dün Gazze'deki duruma ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Silahlı çatışmanın tüm tarafları sivilleri ve sivil nesneleri korumalı ve onları herhangi bir saldırıdan korumak için sürekli özen göstermelidir. Bunu hemen hemen her çatışmada tartıştık, bu da farklı değil” dedi. Griffiths, “Gazze'de çökmüş durumda olan sağlık sisteminin geri kalanında ambulans, personel ve kapasite eksikliği nedeniyle birçok kişinin tahliyesine fırsat bulunamamıştır” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK VE KADINLAR DAHİL ÇOK SAYIDA HASTA BULUNUYORDU"

Martin Griffiths, “Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgiye göre İsrailli yetkililer tarafından sivillerin güvenlikleri için terk etmeleri gerektiği duyurusuna konu (saldırıya uğrayan hastane) olan kuzey Gazze'deki 20 hastaneden biriydi. Ertesi sabah bunu düşünmek korkunç bir düşünce” diyerek saldırı anında maksimum kapasitede olan hastanede çocuk ve kadınlar da dahil çok sayıda hasta bulunduğunu belirtti.

Hastaneye aynı zamanda yerlerinden edilen insanların da sığındığını aktaran Griffiths, bu insanların gidecek başka yeri olmadığına dikkat çekti. Griffiths, saldırıya uğrayan hastane çalışanlarıyla ilgili ise "Onlarca sağlık hizmetlisi ve hasta bakıcı olağanüstü, açıkçası olağanüstü cesaretlerini ve görevlerini yapmak için hastalarının yanında kalma kararlılıklarını gösterdiler ve onlar da binadaydı" dedi.

28 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜ

Griffiths, toplam can kaybının, 2014'te gerçekleşen ve 7 hafta süren çatışmalardaki can kaybını geçtiğini vurguladı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 28 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 23'ünün de yaralandığını belirten Griffiths, BM'nin bölgeye aktaracak insani yardım malzemeleri bulunduğunu hatırlattı.

Koordinatör Griffiths, Gazze'de 3 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve 12 bin 500'den fazla yaralı olduğunu belirterek “Enkaz altında kalan yüzlerce kişiden haber alınamıyor ve açıkçası kaç kişinin tehlikeden kurtulmak için kuzeyden güneye göç ettiğini bilmiyoruz” dedi.

Kaynak: DHA





