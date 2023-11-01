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  4. BM'den milyonları ilgilendiren çağrı! "Ölüm kalım meselesi"

BM'den milyonları ilgilendiren çağrı! "Ölüm kalım meselesi"

01.11.2023 18:42 | Son Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler Gazze Şeridi'ndeki aralıksız süren bombardımanlarla ilgili "acil insani bir ateşkesin milyonlarca insan için ölüm kalım meselesi" dedi.

BM'den milyonları ilgilendiren çağrı! "Ölüm kalım meselesi"

UNRWA'nın X sosyal medya resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız bombardımanı şok edici. Eşi görülmemiş bir yıkım, gözümüzün önünde yaşanan insani dram dayanılmaz. Acil bir insani ateşkes milyonlarca insan için ölüm kalım meselesi." ifadelerine yer verildi.

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670 BİN GAZZELİ BM'YE SIĞINIYOR

Ayrıca, UNRWA'dan yapılan ikinci bir paylaşımda da, Gazze'de yaşananların zorla yerinden edilme olduğu ve şu ana kadar Gazze Şeridi'nde 670 bin insanın aşırı kalabalık durumdaki BM'ye ait 150 yapıya sığındığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze birleşmiş milletler

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