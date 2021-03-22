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BM'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili açıklama

22.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzey batısında, aralarında çocukların da olduğu sivillerin ölümüne neden olan çatışmaların endişe verici olduğunu bildirdi.

BM'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili açıklama

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, hafta sonu Halep'e yönelik topçu atışlarının ikisi çocuk 17 sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

DERİN ENDİŞE DUYULDUĞU KAYDEDİLDİ

El Eterip ve Halep'teki bombardıman ve hava saldırılarının sivilleri etkilediğini belirten Haq, Suriye'nin kuzey batısında aralarında çocukların da olduğu sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan çatışmalardan derin endişe duyulduğunu ifade etti.

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Haq, hastanelere yönelik saldırılarınsa sağlık hizmetlerine erişimi ciddi şekilde engellediğini belirtti.

Sivilleri ve sivil altyapıları hedef alan saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini dile getiren Haq, tüm taraflara sivillerin zarar görmesini önlemek için önlem almaları çağrısında bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye

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