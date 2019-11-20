BM Filistin Raportöründen "ABD'nin İsrail yerleşim birimleri kararına" kınama

Lynk, söz konusu açıklamanın, "İsrail-Filistin sorununda barış veya adalete doğru atılan bir adım" olmadığını vurgulayarak, "Amerikan hükümetinin uluslararası hukuku hiçe sayması ve İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini meşrulaştırma kararı, iki devletli çözümün tabutuna çakılan son çivi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasının sadece uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmadığını aktaran Lynk, ayrıca açıklamanın uluslararası toplumda oluşan konsensüs açısından bir kırılma noktası alabileceği uyarısını yaptı.

"İsrail'in yerleşim yerleri, insan hakları ihlallerinin başlıca kaynağı ve İsrail’in işgalinin motorlarıdır." ifadesini kullanan Lynk, Yahudi yerleşim birimlerinin Filistin halkının geleceğinin çalınması anlamına geldiğinin altını çizdi.

Lynk, ayrıca uluslararası topluma, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu yeniden teyit etme çağrısı yaptı.

- Pompeo duyurmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki gün önce, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Karar, İsrail'de sevinçle karşılanırken, Filistin yönetimi ise ABD'ye tepki göstermişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin kararının uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini belirtmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

