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BM Filistin Raportöründen "ABD'nin İsrail yerleşim birimleri kararına" kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 01:37 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk: - "Amerikan hükümetinin uluslararası hukuku hiçe sayması ve İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini meşrulaştırma kararı, iki devletli çözümün tabutuna çakılan son çivi olabilir" - "İsrail'in yerleşim yerleri, insan hakları ihlallerinin başlıca kaynağı ve İsrail’in işgalinin motorlarıdır"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, ABD yönetiminin İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği açıklamasını kınadı.

Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmeme kararına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasının sadece uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmadığını aktaran Lynk, ayrıca açıklamanın uluslararası toplumda oluşan konsensüs açısından bir kırılma noktası alabileceği uyarısını yaptı.

ABD açıklamasının "Filistin topraklarındaki İsrail işgalini sürekli hale getireceği" uyarısında bulunan Lynk, bu ülkeyi kınadığını dile getirdi.

Lynk, söz konusu açıklamanın, "İsrail-Filistin sorununda barış veya adalete doğru atılan bir adım" olmadığını vurgulayarak, "Amerikan hükümetinin uluslararası hukuku hiçe sayması ve İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini meşrulaştırma kararı, iki devletli çözümün tabutuna çakılan son çivi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in yerleşim yerleri, insan hakları ihlallerinin başlıca kaynağı ve İsrail’in işgalinin motorlarıdır." ifadesini kullanan Lynk, Yahudi yerleşim birimlerinin Filistin halkının geleceğinin çalınması anlamına geldiğinin altını çizdi.

Lynk, ayrıca uluslararası topluma, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu yeniden teyit etme çağrısı yaptı.

- Pompeo duyurmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki gün önce, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Karar, İsrail'de sevinçle karşılanırken, Filistin yönetimi ise ABD'ye tepki göstermişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin kararının uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini belirtmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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ABD BM Filistin Özel Raportörü Michael Lynk

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