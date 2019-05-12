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BM Genel Sekreteri Guterres’ten Yeni Zelanda’daki Müslümanlara övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör saldırısının yaşandığı Yeni Zelanda’daki Müslümanlara cesaretleri, gücü ve dayanışmalarından dolayı övgüde bulundu.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yeni Zelanda’da ülkenin Başbakanı Jacinda Ardern ile yaptığı açıklamada küresel ısınmayı durdurmak için gösterilen çabaların yetersiz olduğunu, iklim değişikliğinin hızlandığını ve son 4 yılda en yüksek sıcaklıkların görüldüğünü ifade etti.BM Genel Sekreteri Guterres, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Yeni Zelanda’nın ardından Güney Pasifik’teki ada ülkeleri Fiji, Tuvalu ve Vanuatu’yu ziyaret edecek.Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine 15 Mart’ta düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına ilişkin Guterres, Yeni Zelanda’daki Müslümanlara, "Cesaretinize, gücünüze, olağanüstü beraberliğinize ve dünyaya verdiğiniz mesaja saygı duyuyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör saldırısının yaşandığı Yeni Zelanda’daki Müslümanlara cesaretleri, gücü ve dayanışmalarından dolayı övgüde bulundu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yeni Zelanda’da ülkenin Başbakanı Jacinda Ardern ile yaptığı açıklamada küresel ısınmayı durdurmak için gösterilen çabaların yetersiz olduğunu, iklim değişikliğinin hızlandığını ve son 4 yılda en yüksek sıcaklıkların görüldüğünü ifade etti.
BM Genel Sekreteri Guterres, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Yeni Zelanda’nın ardından Güney Pasifik’teki ada ülkeleri Fiji, Tuvalu ve Vanuatu’yu ziyaret edecek.
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine 15 Mart’ta düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına ilişkin Guterres, Yeni Zelanda’daki Müslümanlara, "Cesaretinize, gücünüze, olağanüstü beraberliğinize ve dünyaya verdiğiniz mesaja saygı duyuyorum" dedi.

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