BM Güvenlik Konseyinde Suriye toplantısı (2)

Rus Temsilci Nebenzia, de Mistura'nın "konseyden siyasi sürecin başlaması için Astana garantörü ülkelere baskı yapması talebinde bulunduğu'' yönünde açıklamalar yaptığını savundu.

Rusya'nın Soçi kentinde Erdoğan ve Putin arasında İdlib'de silahtan arındırılmış bir tampon bölge kurulması konusunda varılan anlaşmayı ''İdlib'deki durumu istikrara kavuşturmak için tarihi bir dönüm noktası'' olarak değerlendiren Nebenzia, anlaşmanın ayrıca ateşkesin sürdürülmesine ve terörle mücadeleye de katkısı olacağını söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İdlib'de silahtan arındırılmış bir tampon bölge kurulması konusunda varılan anlaşmayı, ''İdlib'deki durumu istikrara kavuşturmak için tarihi bir dönüm noktası'' olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib açıklamalarını hatırlatarak, ''İdlib köprüden önceki son çıkış. Uluslararası toplum şimdi harekete geçemezse, sadece masum siviller değil, tüm dünya bedel ödeyecek.'' dedi.

Mutabakatın iki liderin İdlib'de barışçıl bir çözüm bulma konusundaki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu belirten Sinirlioğlu, Soçi Zirvesi'nde varılan anlaşma ile İdlib'de istikrarın sağlanması, uluslararası insani hukuk çerçevesinde terörle etkili bir şekilde mücadele için gerekli koşulların oluşturulması, insani felaketin engellenmesi ve siyasi sürecin hızlandırılmasının hedeflendiğini anlattı.

Anlaşmanın detayları hakkında konseyi bilgilendiren Sinirlioğlu, ''Bu anlaşma sadece İdlib'e yönelik saldırıları engellemekle kalmayacak aynı zamanda nihai hedef olan Suriye'de siyasi süreci hızlandırma ve müzakere edilmiş bir çözüm bulma amacına hizmet edecek.'' diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma bu çabaları destekleme ve siyasi süreci hızlandırma çağrısı yapan Sinirlioğlu, Soçi'de Türk ve Rus liderlerin İdlib ve ötesinde PYD/YPG de dahil tüm terör örgütleri ile mücadeledeki kararlılıklarını bir kez daha dile getirdiklerini ve terörle mücadelenin herkes için ortak bir endişe kaynağı olması gerektiğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyinin diğer üyeleri de Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

(Bitti)

