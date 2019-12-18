HABER

BM, İdlib'de sivillere yönelik bombardıman ve varil bombalı saldırıları kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:44 | Son Güncelleme

Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in özel danışmanı Rochdi: - "Çatışan taraflar pek çok kez sadece meşru askeri hedefleri vuracakları yönündeki verdikleri güvencelere rağmen, sağlık ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar devam ediyor" - "Terörle mücadele operasyonları, sivillerin korunması sorumluluğunu ortadan kaldıramaz"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca sivilin ölümüne yol açan "hava bombardımanları ve varil bombalı saldırıları" kınadı.

Rochdi, isim vermeden Beşşar Esed rejiminin dün, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava ve kara saldırılarında 22 sivilin yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Çatışan tarafların, pek çok kez sadece meşru askeri hedefleri vuracakları yönündeki verdikleri güvencelere rağmen, sağlık ve eğitim kurumlarına yönelik saldırıları devam ediyor." ifadesini kullanan Rochdi, tüm tarafları sivillere ve sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılara derhal son verme ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Rochdi, "Terörle mücadele operasyonlarının, sivillerin korunması sorumluluğunu ortadan kaldıramayacağına" vurgu yaparak, Esed rejimi ve destekçilerinin "terörizm" bahanesiyle İdlib'deki sivillere yönelik saldırılarını, üstü kapalı şekilde eleştirdi.

Danışman Rochdi, son günlerde İdlib'e yönelik aralarında çocuk ve kadının da bulunduğu onlarca sivilin ölümüne yol açan "hava bombardımanları ve varil bombalı saldırıları" da dahil bölgede tırmanışa geçen şiddeti kınadı.

İdlib'deki insanların pek çok zorluklarla karşılaştığını anlatan Rochdi, buradaki sivillerin bazılarının neredeyse 10 kez yerinden edildiğini, kampların aşırı kalabalık olduğunu ve zorlu kış koşullarının da yaşamı olumsuz etkilediğini kaydetti.

- 22 sivil hayatını kaybetmişti

Dün, Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava ve kara saldırılarında 22 sivil yaşamını yitirmişti.

Rejim güçleri, dün öğle saatlerinden itibaren Bidama beldesi ile Maasaran, Maar Şemşe, Maar Şimarin, Kenayes, Tel Mennis, Deyr Şarki, Maar Şurin, Gadefe köylerine hava ve kara saldırıları gerçekleştirmişti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Bidama'da 6, Maasaran'daki pazar yerinde 7, Kenayes'de 1 ve Tel Minnis'de 8 olmak üzere 22 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Kızılay iyiliği paylaştıKızılay iyiliği paylaştı
Öğrenciler uyuşturucu satıcılarına karşı uyarıldıÖğrenciler uyuşturucu satıcılarına karşı uyarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Naj İdlib Suriye

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Kritik genelge yayınlandı

Kritik genelge yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

Ceren'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü! 1 ölü,1 yaralı

İnşaat halindeki okulda iskele çöktü! 1 ölü,1 yaralı

Trabzon'da 11 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

Trabzon'da 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Metin Topuz hakkında ikinci kez zorla getirme kararı

Metin Topuz hakkında flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.