BM Libya Temsilcisi Selame sel bölgesini ziyaret etti

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'nın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel sebebiyle "afet bölgesi" ilan edilen Gat şehrini ziyaret etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gat Havalimanı'ndan şehre giriş yapan Selame, Belediye Başkanı Bezmani Salih ve Kriz Komitesi Başkanı Huseyin el-Kevni ile bir araya geldi.

Selame, yerel yetkililerden selin yol açtığı su baskınları sonrası oluşan insani ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Libya'da uluslararası toplumun tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı İçişleri Bakanlığı, 4 Haziran'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sebebiyle ülkenin güneyindeki Gat şehrini "afet bölgesi" ilan etmişti.

Kentte sel ve su baskınları nedeniyle birçok ev çökmüş, yollar kapanmış ve çok sayıda kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

