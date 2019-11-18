BM: Libya'daki fabrika saldırısı savaş suçu teşkil edebilir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında bir bisküvi fabrikasını hedef alan hava saldırısının ''savaş suçu'' teşkil edebileceğini söyledi.

Salame, BM Güvenlik Konseyinde, Libya'da son 7 aydır süren ''tehlikeli gerginliğe'' ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trablus yakınlarında bir bisküvi fabrikasına düzenlenen hava saldırısında yaralananların çoğunun göçmen olduğuna dikkati çeken Salame, "Kasten ya da değil, farketmez, bu saldırı savaş suçu teşkil edebilir." dedi.

Salame, Libya'daki krize dış müdahalenin mevcut durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekerek, "Yabancı özel askeri şirketlerden paralı asker ve savaşçı katılımı artıyor. Deneyimli bu savaşçıların müdahalesi ise doğal olarak şiddet olaylarını artırıyor." ifadelerini kullandı.

- ''Dış destekli insansız hava aracı saldırıları arttı''

Libya'da hava gücü kullanımının da arttığına vurgu yapan Salame, General Halife Hafter'in kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu'nun 800'ün üzerinde, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin de yaklaşık 240 insansız hava aracı ile saldırılar düzenlediğinin tahmin edildiğini aktardı.